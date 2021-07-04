شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بالخطوات.. كيفية جدولة الرسائل على Slack والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد إرسال رسالة Slack إلى زميل فى منطقة زمنية مختلفة أمرًا صعبًا، لا تريد أن تزعجهم أثناء ساعات العمل المتأخرة، لكنك لا تريدهم أن يفوتوا رسالتك من بين آخرين، ولحسن الحظ كانت منصة رسائل العمل تطرح ميزة تسمى "الرسائل المجدولة" وفقا لموقع TheNextWeb.

إليك كيفية استخدامه:

افتح Slack على سطح المكتب الخاص بك.

ابحث عن الشخص أو القناة التى تريد إرسال رسالة إليها.

اكتب رسالتك وانقر على السهم الصغير بجوار زر الإرسال.

حدد الفترة الزمنية المحددة مسبقًا أو اختر وقتك المخصص لإرسال هذه الرسالة.

وإذا كنت تستخدم Slack على iOS أو Android ، فاضغط طويلاً على زر الإرسال لإظهار خيارات الجدولة للرسالة، أما باقى الإجراءات تكون كما هي.

هذه الميزة تبدو جيدة إذا كنت تعمل فى فريق بعيد وكان لديك زملاء منتشرون فى جميع أنحاء العالم.