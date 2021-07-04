شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بالخطوات .. كيفية تعديل أي ملف PDF باستخدام Google Docs والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد محرر Google Docs أحد أكثر معالجات النصوص على الإنترنت استخدامًا لتحرير المستندات وإنشاؤها، ومع ذلك، لا يعرف الكثير من المستخدمين أنه يمكنهم أيضًا تعديل ملفات PDF على Google Docs، في الواقع، يمكن القيام بذلك محليًا، دون الحاجة إلى أي تطبيق تابع لجهة خارجية.

إليك كيفية تحرير ملف PDF باستخدام محرر Google Docs:

1. افتح Google Drive وقم بتحميل ملف PDF باستخدام أيقونة التحميل.

2. افتح ملف PDF الذي قمت بتحميله على Google Docsانقر بزر الماوس الأيمن على ملف pdf> فتح باستخدام مُحرر Google Docs

3. يمكنك الآن تعديل ملف PDF في محرر Google Docs.

4. بعد الانتهاء من التحرير، احفظه كملف PDF مرة أخرى.

ملف> تنزيل> مستند PDF (.pdf)

ملحوظة:

- قد لا يتم فتح جميع ملفات PDF في Google Docs.

- قد يتم تغيير تنسيق وصور ملف PDF.