شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مستخدمو Windows 11 Home سيحتاجون لاستخدام حساب مايكروسوفت عند تثبيت النظام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحاول مايكروسوفت منذ عدة سنوات إجبار المستخدمين على استخدام حساب مايكروسوفت لإعداد ويندوز، مع اتهام الشركة في إحدى المناسبات باستخدام Dark Patterns لإخفاء القدرة على إعداد نظام التشغيل باستخدام حساب محلي.

لكن تقرير لـ PCWorld كشف أن مثل هذه الخداع لن تكون ضرورية، لأن Windows 11 Home لن يسمح للمستخدمين بإعداد نظام التشغيل على الإطلاق دون استخدام حساب مايكروسوفت، وكشف مصدر مقرب أن الطريقة الوحيدة لتجنب استخدام MSA هي باستخدام Windows 11 Pro.

وبحسب المقادر فقد يختار المستخدمون الذين يشترون أو يمتلكون جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows 11 Pro استخدام إما حساب محلي أو MSA من بداية عملية التثبيت، كذلك فبمجرد إعداد المستخدمين، سيظل بإمكانهم إنشاء حساب محلي، ولكن من المفترض أنه بحلول ذلك الوقت، قامت مايكروسوفت بالفعل بتجميع معرف الجهاز الخاص بك وبيانات تعريف أخرى، لكن لن يخضع مستخدمو Windows 11 Pro لنفس القيود.