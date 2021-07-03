ارتفاع استهلاك الطاقة الكهربائية المستخدمة في تعدين “بيتكوين”

كتبت أسماء لمنور في السبت 3 يوليو 2021 10:24 مساءً - كشف مجلس تعدين العملة الرقمية الأشهر في العالم “بيتكوين” (BMC)، عن ارتفاع استخدام الطاقة الكهربائية في تعدين العملة الرقمية.

تضاعفت الطاقة الكهربائية المستدامة المستخدمة لأعمال تعدين عملة ”بيتكوين“ المشفرة في جميع أنحاء العالم لتصل إلى 56٪ تقريبا، خلال الربع الثاني من العام الحالي.

ومجلس تعدين ”بيتكوين“ عبارة عن لجنة مناقشة تطوعية ومفتوحة لشركات تعدين ”بيتكوين“ وشركات مختلفة داخل الصناعة، وتهدف إلى الإعلان عن الشفافية ومشاركة أفضل الممارسات وتثقيف الجمهور حول مزايا سيدة العملات المشفرة وأنشطة التعدين.

وفي أول مسح ربع سنوي له، ركز مجلس تعدين ”بيتكوين“، على مقياسين: استهلاك الطاقة الكهربائية ومزيج الطاقة المستدامة من ”بيتكوين“.

وكشف المجلس أنه جمع معلومات حيوية مستدامة من أكثر من 32٪ من مجتمع ”بيتكوين“ العالمي الحالي من أجل استخدامها في المسح، وفقا لموقع ”كريبتو نيوز بي تي سي“.

وأظهرت النتائج أن أعضاء مجلس تعدين ”بيتكوين“ والمساهمين في المسح يستخدمون في الوقت الحالي طاقة كهربائية مع طاقة مستدامة بنسبة 67٪.

وصرح مجلس تعدين ”بيتكوين“: ”استنادا إلى هذه المعلومات في الغالب، تشير التقديرات إلى أن الطاقة الكهربائية المستدامة لأعمال التعدين في جميع أنحاء العالم قد نمت إلى ما يقرب من 56٪ خلال الربع الثاني من عام 2021، مما يجعلها من الصناعات المستدامة على مستوى العالم“.

ووسط المشكلات المتعلقة بالاستخدام المتزايد بسرعة للوقود الأحفوري لتعدين ”بيتكوين“، أوقف قطب الأعمال والملياردير الأمريكي إيلون ماسك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ”تسلا“، في وقت سابق، شراء السيارات باستخدام ”بيتكوين“.

وأدى موقف ماسك هذا، بجانب الحملة الشرسة التي تشنها الصين على أنشطة تعدين ”بيتكوين“، بسبب مشكلات تتعلق باستهلاك الطاقة، إلى التأثير على معنويات المستثمرين في سوق العملات المشفرة.

ومن أعلى سعر وصلت إليه في أوسط أبريل الماضي ( 64804.72 دولار)، تراجعت عملة ”بيتكوين“ بنسبة تصل إلى 50٪ إلى أقل من 30 ألف دولار.

وعادة ما يستلزم تعدين العملات المشفرة مثل ”بيتكوين“ و“إيثريوم“، أكبر عملتين مشفرتين في العالم من حيث القيمة السوقية على الترتيب، حل مشكلات رياضية بالغة التعقيد.

وبلغ سعر ”بيتكوين“ خلال تعاملات، أمس الجمعة، نحو 32,823.19 دولار، بتراجع نسبته 4.22%.

كما هبطت القيمة السوقية لعملة ”بيتكوين“ عالميا إلى مستوى 615.35 مليار دولار، وبلغ حجم التداول عليها في آخر 24 ساعة نحو 28.04 مليار دولار.