تكنولوجيا: DJI تعلن رسمياً عن طائرة DJI Mini SE بسعر 325 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت DJI عن طائرة drone الجديدة DJI Mini SE التي تتوفر في عدد من الأسواق بسعر 325 دولار.

كشفت بعض التسريبات التي نشرت خلال الشهر الماضي عن DJI Mini SE، واليوم تنطلق الطائرة بشكل رسمياً في بعض الأسواق التي تشمل البرازيل، وماليزيا.

وتدعم DJI Mini SE المهام الرئيسية الشائعة في طائرات drone، حيث تدعم تسجيل فيديو بدقة 2.7K، كما تدعم التحليق لفترة تصل إلى 20 دقيقة، أيضاً تدعم الإتصال اللاسلكي حتى مسافة تصل إلى 2.5 ميل.

كما تتميز الطائرة بدعم لقطات بدقة 12 ميجا بيكسل، أيضاً تضم إعدادات gimbal ثلاثية المحاور، وتتميز بوزن 250 جرام، كما تتوفر DJI Mini SE في سوق ماليزيا في البداية بسعر 325 دولار.

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