تكنولوجيا: سامسونج تعقد مؤتمر UNPACKED القادم في 11 من أغسطس

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت العملاق الكوري يوم 11 من أغسطس للإعلان الرسمي عن هواتف Galaxy Z Fold3، وZ Flip3، وسماعة Buds2 اللاسلكية، وساعات Watch4 الذكية.

إستهدفت شركة سامسونج خلال فعاليات MWC 2021 التركيز على الجديد في برمجيات الشركة بشكل خاص، ومن جديد تستعد العملاق الكوري لعقد مؤتمر يوم 11 من أغسطس للكشف عن منتجات الشركة الجديدة.

ومن المقرر أن يكون هاتف Galaxy Z Fold3 هو محور الحدث القادم، حيث تركز العملاق الكوري على سلسلة هواتفها القابلة للطي هذا العام بعد أن تم تأجيل إطلاق الجيل الجديد من هواتف Galaxy Note في 2021.

وتدعم سامسونج هاتف Galaxy Z Fold3 بقلم S، كما يضم الهاتف اثنان من شاشات Super AMOLED بحجم 6.23 للشاشة الخارجية في غطاء الهاتف، وبحجم 7.55 إنش للشاشة الداخلية.

كما أكدت التسريبات على أن هذا الإصدار ينطلق برقاقة معالج Snapdragon 888، وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، كما يأتي الهاتف بنظام تشغيل Android 11.

أيضاً تأتي إعدادات الكاميرة الخلفية بثلاثة مستشعرات بدقة 12 ميجا بيكسل، والتي تدعم ميزة التركيز التلقائي وتأتي بكاميرة بزوايا عرض واسعة، بينما تأتي كاميرة السليفي بتقنية الكاميرة أسفل الشاشة وبدقة 16 ميجا بيكسل، وأخرى في الغطاء الخارجي بدقة 10 ميجا بيكسل.

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