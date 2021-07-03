تكنولوجيا: مراجعة للحاسب المحمول MSI GF65 Thin

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - هل تبحث عن حاسب محمول مخصص للألعاب ولكن لا ترغب في دفع الكثير من الأموال؟ قد يكون جهاز MSI GF65 Thin المخصص للألعاب هو الأنسب لك، فهو يعتبر أحد أفضل أجهزة الحواسب المحمولة المخصصة للألعاب في السوق في الوقت الحالي، والأهم من ذلك هو انه يستهدف الفئة الاقتصادية.

إليكم مراجعة للحاسب المحمول MSI GF65 Thin:

التصميم

لا يختلف الجهاز كثيرًا عن جهاز GF63 من ناحية التصميم، فهو يأتي بسماكة 23 ملم ووزن 1.9 كيلوجرام وهو مصنع من البلاستيك مع غطاء من الألومنيوم المصقول والذي قد يستقطب بصمات الاصبع بشكل كبير.

تأتي السماعات من أسفل الجهاز وهو ليس المكان الأمثل بكل صراحة، ولكن قد تم توزيع فتحات التهوية بشكل ممتاز.

وبالنسبة للمنافذ، يوجد منفذين من نوع USB-A 3.2 وأثنين من نوع USB-C 3.2، هذا وبالإضافة إلى منفذ HDMI. ومع ذلك، فإن منفذ USB-C لا يدعم Thunderbolt او حتى Power Delivery، لذا فستستعين بالشاحن الخاص بهذا الحاسب.

تأتي لوحة المفاتيح بإضاءة خلفية واحدة فقط مع نسبة سطوع متغيرة ولا تتوفر إضاءة RGB متنوعة.

الشاشة

تأتي شاشة الجهاز بحجم 15.6 بوصة ودقة 1920 × 1080 بكسل ونسبة أبعاد 16:9، وتعتبر هذه الشاشة أفضل مقارنةً بإصدار GF63 وخاصةً من ناحية درجات التباين وعمق اللون الأسود.

تظهر الإضاءة والألوان بشكل جيد جدًا، فإن الـ sRGB يعطيك نسبة 60 بالمئة بينما يعطيك الـ Adobe RGB نسبة 36 بالمئة.

وبهذا، فإن هذه الشاشة بلا شك تعتبر مناسبة للألعاب ومسألة الملتيميديا والتصفح بشكل كبير.

الأداء

يعمل GF65 بمعالج Intel Core i7-9750H من الجيل العاشر بالإضافة إلى كرت الشاشة GTX 1660 Ti من إنفيديا.

ومن ناحية الأداء فإن أداءه جيد جدًا ولن تواجه أي مشكلات من ناحية الحرارة مع المعالج ومعالج الرسومات عند الضغط على الحاسب بشكل مكثف.

أما عن التخزين، فيتوفر الحاسب بذاكرة عشوائية بسعة 6 مع ذاكرة داخلية من نوع SSD بسعة 1 تيرابايت.

البطارية

ستستمر البطارية في العمل حتى 4 ساعات ونصف مع الاستخدام الخفيف، أما عند الضغط عليه مع اللعب فستحصل على ساعة. وتأخذ البطارية وقت لإعادة شحنها.

السعر

يتوفر الحاسب المحمول MSI GF65 Thin بسعر 6999 ريال سعودي.

0.00 يعتبر MSI GF65 Thin حاسب محمول مناسب جدًا للأشخاص الذين يرغبون في شراء حاسب محمول مخصص للألعاب بدون دفع مبلغ باهظ، فهو يوفر أداء جيد جدًا يساعدك في اللعب بشكل مرضي. 8.0/10 الإيجابيات أداء ممتاز

شاشة رائعة

سعر معقول السلبيات ذاكرة عشوائية بسعة محدودة

تصميم عادي

خيارات محدودة للإضاءة

منافذ محدودة

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