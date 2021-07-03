تكنولوجيا: مقاطع تيك توك تصبح أطول

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يعد تيك توك حاليًا أحد أهم منصات الوسائط الاجتماعية الرئيسية لمشاركة مقاطع فيديو قصيرة مدتها 60 ثانية، ولكن اعتبارًا من بداية الربع الثاني من عام 2021، سيكون لمنشئي المحتوى المزيد من الوقت لمقاطع الفيديو الخاصة بهم.

في رسالة رسمية، كشف Drew Kirchhoff، مدير المنتجات بـ TikTok، أن الخدمة ستطرح خيار إنشاء مقاطع فيديو أطول تصل مدتها إلى ثلاث دقائق.

ويأتي ذلك بعد ان تحدث منشئو المحتوى إلى تيك توك، وكشفوا عن حاجتهم إلى مزيد من الوقت الإضافي لإضفاء الحيوية على المحتوى الخاص بهم دون تقسيمه إلى أجزاء متعددة.

وبالفعل، تم اختبار هذه الميزة مع بعض المستخدمين، والآن من المتوقع طرحها للجميع.

المصدر

اعلان





