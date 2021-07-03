شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل هذه نهاية تلسكوب هابل بعد 30 عام فى الفضاء.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الخبراء، إن تلسكوب هابل قد يكون غير قابل للإصلاح وقد تكون هذه نهاية قصته، على الرغم من إصرار ناسا على أنه لا يزال أمامها خيارات متعددة لمحاولة إصلاحه بعد حوالي ثلاثة أسابيع من توقفه عن العمل، فنفت وكالة الفضاء الأمريكية المخاوف من أن المرصد القديم لن يعمل مرة أخرى بعد أن تسبب خلل في الكمبيوتر في إغلاقه في 13 يونيو، وهنا نقدم لك تفاصيل القصة من بدايتها، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

كان هابل، وهو مشروع مشترك بين وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية (ESA) ووكالة الفضاء الكندية (CSA)، يراقب الكون منذ أكثر من 30 عامًا، الذى توقف عن العمل مؤخرا.

وجرب المهندسون مجموعة من الإجراءات لإعادة تشغيله، بما في ذلك التبديل إلى وحدة ذاكرة احتياطية، وإعادة تشغيل الجهاز، وتشغيل نسخة احتياطية من كمبيوتر الحمولة، لكن لم يحل أي منها المشكلة.

ووجدوا أن الخطأ كان في وحدة الأوامر ومعالجة البيانات (SI C&DH)، ومن هنا صمموا طريقة للتبديل بأمان إلى وحدة النسخ الاحتياطي، وهي عملية محفوفة بالمخاطر.

تسببت المشكلات المستمرة في توقع الخبراء بشأن مستقبل التلسكوب، حيث قال طيار مكوك الفضاء السابق لناسا كلايتون سي أندرسون إنه يعتقد أن هابل لا يمكن إصلاحه.

وقال مدير FermiLab والفيزيائي البارز دون لينكولن أيضًا إن هذه قد تكون نهاية قصة هابل، لكنه قال لشبكة CNN إنه لا يستطيع استبعاد براعة مهندسي ناسا.

تصر وكالة ناسا على أنه لا تزال هناك حياة في التلسكوب، وأخبرت MailOnline أن لديها عمليات تكرار متعددة على متن التلسكوب ، وبالتالي تتوفر خيارات لمعالجة هذه المشكلة.