كشف سعر ومواصفات هاتف Galaxy A22 4G

كتبت أسماء لمنور في السبت 3 يوليو 2021 07:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

تواصل شركة سامسونغ الكشف عن المزيد من الهواتف ذات الفئة المتوسطة، إذ كشفت شركة الهواتف الكورية الجنوبية رسميا عن هاتفها الجديد Galaxy A22 4G في الهند، ويمكن الحصول عليه من خلال الموقع الرسمي لـ“سامسونغ إنديا“ مقابل 18499 روبية هندية (248 دولارا – 209 يورو).

وبالنسبه للمواصفات، يأتي الهاتف بشاشة Super AMOLED بقياس 6.4 بوصة بدقة 720 × 1600 بكسل مع أقصى درجة سطوع تبلغ 600 شمعة في وضع السطوع العالي.

كما تضم الشاشة نتوءة للكاميرا الأمامية تحتوي على مستشعر بدقة 13 ميغابكسل، وتبلغ أبعاد الهاتف 159.3 × 73.6 × 8.4 ملم، كما يصل وزنه إلى 186 غراما.

وفي الخلف، يحتوى الهاتف على إعداد رباعي للكاميرا الخلفية يتكون من مستشعر رئيسي بدقة 48 ميغابكسل ومستشعر فائق الاتساع بدقة 8 ميغابكسل، ومستشعرين آخرين بدقة 2 ميغابكسل.

كما يأتي الهاتف مقترنا بـ 6 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و128 غيغابايت من سعة التخزين الداخلية، وفتحة لبطاقة microSD للتوسيع.

وبالنسبة للميزات الأخرى، يدعم هاتف Galaxy A22 4G بطاقتي SIM، ومقبس سماعة رأس بقياس 3.5 مم، ومستشعر بصمة مثبتا على الجانب مضمنا في زر الطاقة، ويحزم بطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير في الساعة.

وأخيرا يتوفر هاتف Galaxy A22 4G باللونين الأسود والمينت غرين، ويمكن طلبه الآن للشراء من خلال الموقع الرسمي لشركة سامسونغ بالهند.

ويتميز Galaxy A22 5G بشاشة IPS LCD Infinity-V بقياس 6.6 بوصة بدقة Full HD + ومعدل تحديث يبلغ 90 هرتز، مع إعداد ثلاثي الكاميرات في الخلف، إذ تأتي الرئيسية بدقة 48 ميغابكسل وكاميرا بزاوية عريضة للغاية بدقة 5 ميغابكسل، بالإضافة إلى مستشعر عميق، وكاميرا سيلفي بدقة 8 ميغابكسل في المقدمة.

كما يتم تشغيل الجهاز يواسطة معالج Dimensity 700، مقترن بذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت وذاكرة تخزين 64 /128 غيغابايت، وفتحة لبطاقة microSD لتوسيع مساحة التخزين حتى 1 تيرابايت.

وأخيرا، يحزم الهاتف بطارية سعة 5000 مللي أمبير ويدعم الشحن السريع بقدرة 15 واط، مع قارئ لبصمات الأصابع مثبت على الجانب.