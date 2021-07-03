إل جي تكشف عن سماعات أذن لاسلكية بمزايا متطورة

كتبت أسماء لمنور في السبت 3 يوليو 2021 07:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

كشفت شركة الإلكترونيات العملاقة “إل جي” عن زوج جديد من سماعات الأذن اللاسلكية أطلق عليها اسم ”LG Tone Free DFP8W“ بمزايا متطورة للغاية.

وتتميز سماعات (LG Tone Free DFP8W) المعلن عنها حديثًا بمحركات ديناميكية 8 ملم تم تطويرها بواسطة شركة Meridian Audio، كما تحتوي السماعات اللاسلكية أيضًا على ثلاثة ميكروفونات؛ اثنان منها يستخدمان للمكالمات، بينما يعمل الأخير لإلغاء الضوضاء النشط.

كما تدعم السماعات الاتصال عبر Bluetooth 5.2 مع دعم الاقتران المتعدد مع ما يصل إلى خمسة أجهزة، بالإضافة إلى ذلك، فهي تدعم أيضًا تقنية Google Fast Pair لتقليل استهلاك الطاقة وتقنية Microsoft Windows Swift Pair.

علاوة على ذلك، تدعم السماعات برامج apt-X، وAAC (الترميز الصوتي المتقدم)، وبرنامج الترميز SBC، مثل معظم سماعات الأذن، فهي أيضًا حاصلة على اعتماد IPX4 لمقاومة تناثر السوائل.

وتم تصنيف عمر البطارية بما يصل إلى 6 ساعات مع تفعيل خاصية إلغاء الضوضاء (ANC)، وبدون تفعيل ميزة إلغاء الضوضاء يصل عمر البطارية إلى 14 ساعة.

وعلى عكس سماعات TWS الأخرى في السوق، تأتي علبة شحن سماعات LG Tone Free DFP8W مزودة بتقنية UV nano الخاصة بالشركة، وتستخدم هذه الميزة ضوء الأشعة فوق البنفسجية لتنظيف أطراف السيليكون وشبكة سماعات الأذن.

وتتوفر سماعات الأذن اللاسلكية LG Tone Free DFP8W 180 بثلاثة ألوان، هي الأبيض والذهبي والأسود، مقابل 180 يورو، 213.57 دولار أمريكي.



جدير بالذكر، أن شركة الإلكترونيات العملاقة ”إل جي“ تواصل غزو السوق بأحدث منتجاتها الذكية، فقبل ساعات أعلنت الشركة الكورية الجنوبية عن طرح سلسلة تلفزيونات ”QNED“ عالميًا بدءًا من يوليو الجاري.

وتتميز هذه التلفزيونات بإضاءة خلفية مصغرة ”LED“ مدمجة مع تقنية Quantum Dot NanoCell، ولا تزال تعتمد على تقنية QLED في الشاشات مثل سلسلة QLED من سامسونغ.

يأتي ذلك، بعد أن أعلنت ”إل جي“ في أبريل الماضي، خروجها رسميًا من سوق الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، إلا أنها ستواصل تقديم الدعم الفني والتحديثات لأجهزتها لفترة زمنية، كما ستحصل الإصدارات المتميزة على 3 أعوام من دعم البرامج.