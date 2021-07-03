هل فقد أهم المؤثرين على سوق العملات المشفرة تأثيره؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 3 يوليو 2021 07:24 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 3 - يوليو - 2021 6:04 مساءً

يعتبر قطب الأعمال والملياردير الأمريكي ”إيلون ماسك“ المؤسس والرئيس التنفيذي لـ ”تسلا“ عملاقة صناعة السيارات الكهربية من أهم المؤثرين على سوق العملات المشفرة.

سلط موقع ”بي تي سي بيرز“ المتخصص في العملات المشفرة الضوء على تأثير ”ماسك“ على حركة سوق العملات المشفرة، وهل ما إذا كان الملياردير لا يزال يحتفظ بذلك التأثير.

وذكر التقرير أن التغريدات التي يطلقها ”ماسك“ بين الحين والآخر قد أدت إلى ارتفاع أسعار العملات المشفرة في مناسبات متعددة، فعلى سبيل المثال، انهار سعر عملة ”بيتكوين“ المشفرة، منتصف شهر مايو الماضي، عندما أعلن أن ”تسلا“ لم تعد تقبل مدفوعات بيتكوين بسبب مخاوف بيئية.

ولم تسرِ محاولة ”ماسك“ الأخيرة لدفع عملة ”دوجكوين“ إلى الارتفاع كما هو مخطط لها، فعلى الرغم من ارتفاع سعر العملة ”الكلابية“ كما يُطلق عليها لفترة وجيزة بعد دعمها من قبل إيلون، صباح الخميس الماضي، إلا أنها لم تعمل كما كان متوقعًا، فسرعان ما تم تداول سعر دوجكوين عند 0.24 دولار ، مع مكاسب على مدار 24 ساعة بنسبة 1.07٪، وخسارة أسبوعية بنسبة 6.87٪، بحسب التقرير.

ففي حوالي الساعة 8:43 صباحًا، أمس الأول الخميس، أطلق ”ماسك“ الذي يوصف بأنه ”والد“ عملة ”دوجكوين“، تغريدة تظهر فيها شخصية ”فيتو كورليوني“ الشهيرة التي جسدها الممثل الهوليوودي الكبير مارلون براندو في فيلمه ”The Godfather“، وكتب تعليقًا على التغريدة، قائلًا فيه:“أطلقوا سراح دوجي“.

وبعد لحظات من تغريدته، ارتفع سعر دوجكوين بأكثر من 8٪، من 0.24 دولار إلى 0.261 دولار، ومع ذلك، سرعان ما هبط هذا السعر مجددًا بسبب عمليات البيع إلى نطاق 0.24 دولار.

وفي تعبيره عن عدم رضاه عن نتائج التداول تلك، تابع ”ماسك“ تغريدته السابقة بتغريدة داعمة، لكنها مليئة بالثرثرة، قال فيها:“بيبي دوج، دو، دو، دو، دو، دو، بيبي دوج، دو، دو، دو، دو، دو، بيبي دوجي، دو، دو، دو، دو، دو، دو، بيبي دوجي.“