تكنولوجيا: متصفح Opera يصبح أول متصفح تابع لجهة خارجية مناسب لأجهزة Chromebook

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلن متصفح Opera أنه سيكون أول متصفح بديل مُحسّن للاستخدام على أجهزة Chromebook.

فيأتي Opera لأجهزة Chromebook مع جميع الميزات المعتادة التي قد تجدها في Opera على الأنظمة الأخرى، بما في ذلك VPN مدمج غير محدود، وإمكانية حظر الإعلانات، وحظر ملفات الكوكيز، ومحفظة التشفير، وغيرهم.

ويعتمد إصدار Opera لأجهزة Chromebook على إصدار أندرويد من التطبيق. ومع ذلك، على عكس المتصفحات الأخرى مثل Firefox المتوفرة أيضًا على أجهزة Chromebook في شكلها المحمول، تم تحسين Opera للعمل بشكل صحيح داخل بيئة سطح المكتب لأجهزة Chromebook، مما يعني انه سيوفر الدعم المناسب للوحة التتبع واختصارات لوحة المفاتيح.

يتوفر Opera لأجهزة Chromebook للتنزيل مجانًا على متجر Google Play.

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