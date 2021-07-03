تكنولوجيا: هاتف Galaxy S21 Ultra 5G متوفر بلون جديد تمامًا في الولايات المتحدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ربما اضطرت شركة سامسونج إلى إلغاء هاتف Galaxy Z Flip Lite وتأخير S21 FE 5G بسبب نقص الشرائح العالمي الذي تم الإعلان عنه بشكل كبير والذي يقال إنه سوف يؤثر بشكل أساسي على جميع الشركات المصنعة للهواتف الذكية الكبرى.

ولكن بطريقة ما، لم تمنع هذه المشكلة شركة سامسونج من إطلاق إصدار بلون جديد من S21 Ultra في الولايات المتحدة.

ويأتي هذا الإصدار الجديد باللون الأزرق الداكن، وهو مقتصر فقط على الولايات المتحدة عبر متجر Best Buy، ولا نعلم متى وما إذا كان سيتوفر خارج الولايات المتحدة ام لا.

جدير بالذكر انه لا يوجد فرق داخلي بين طرازات Galaxy S21 Ultra 5G الفضية والسوداء وبين هذا الطراز الجديد ذو اللون الأزرق، حتى ان سعر الإصدار الجديد هو نفسه 1199.99 دولار لطراز الـ 128 جيجابايت.

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