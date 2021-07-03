تكنولوجيا: هواوي تدعم هاتف P50 4G بتقنية الشحن السريع بقدرة 66W

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتوالى التسريبات التي تستعرض مزيد من التفاصيل حول سلسلة P50 إستعداداً للإعلان الرسمي المرتقب، وتكشف أحدث التسريبات عن دعم هاتف P50 4G بتقنية الشحن السريع بقدرة 66W.

تعقد شركة هواوي مؤتمرها القادم في 29 من يوليو لكشف النقاب عن سلسلة Huawei P50 وفقاً لما جاء من تسريبات حتى الآن، حيث تقدم العملاق الصيني خلال الحدث ثلاثة إصدارات من السلسلة Huawei P50 وP50 Pro، وأيضاً P50 Pro Plus.

ولقد أكدت التسريبات التي نشرت حتى الآن على أن أغلب إصدارات هواوي من سلسلة P50 تدعم الإتصال بشبكات 4G فقط، ويعود ذلك إلى أن القيود التي حددت لكوالكوم توريد رقاقات 4G فقط لشركة هواوي، ومن المتوقع أن تضم السلسلة إصدار خاص من رقاقة Snapdragon 888 يدعم شبكات 4G فقط.

من جانب أخر رصد هاتف بنموذج JAD-AL50 في قاعدة بيانات 3C، وهو إصدار4G من هاتف P50 وفقاً للتوقعات، أو إصدار 4G من هاتف P50 Pro.

أيضاً ظهر هاتف JAD-AL50 على موقع TENAA بنظام تشغيل HarmonyOS، ومن المتوقع أن تدعم Kirin 9000 5G إصدارات هواوي من سلسلة P50 التي تدعم الإتصال بشبكات 5G.

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