تكنولوجيا: واتسآب سيسمح للمستخدمين باختيار جودة الفيديو يدويًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وفقًا لـ WABetaInfo، سيتمكن مستخدمو تطبيق واتسآب قريبًا من اختيار جودة الفيديو بشكل يدوي، فقد تم اكتشاف هذه الميزة الجديدة في الإصدار التجريبي 2.21.14.6 من التطبيق داخل برنامج Google Play Beta.

فمن المعروف ان واتسآب يحتوي على خوارزميات تحدد سرعة اتصالك بالإضافة إلى العوامل الأخرى على الساحة، وهذا لضبط جودة الفيديو تلقائيًا.

وفي الصورة أعلاه، توضح القائمة وجود ثلاثة خيارات مختلفة لجودة الفيديو المُحمل:

الخيار التلقائي: إذ سيكتشف WhatsApp ما هي أفضل خوارزمية ضغط لمقاطع فيديو معينة.

أفضل جودة: سيقوم WhatsApp بتحميل الفيديو وإرساله بأفضل جودة متاحة.

موفر البيانات: سيقوم WhatsApp بضغط مقاطع الفيديو قبل إرسالها لتوفير البيانات.

وتعتبر هذه الميزة الجديدة مدرجة على أنها “قيد التطوير”، لذلك لا نعرف متى سيتم إصدارها خارج الإصدار التجريبي.

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