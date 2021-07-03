تكنولوجيا: رصد إصدار جديد من ZTE بقدرة شحن 55W في 3C

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات التي جاءت من قاعدة بيانات 3C عن إصدار جديد من هواتف ZTE يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 55W.

تستعد شركة ZTE لإطلاق إصدار جديد من هواتفها الذكية خلال الفترة القادمة، ولقد رصد الهاتف في 3C بنموذج رقم A2322، حيث من المتوقع أن ينطلق الهاتف للأسواق بعنوان Axon 30.

ويعد هاتف Axon 30 الإصدار الجديد لهاتف ZTE الذي جاء بتقنية الكاميرة أسفل الشاشة Axon 20، وهو أول إصدار في الهواتف الذكية ينطلق للأسواق بهذه التقنية.

أيضاً لم يقدم هاتف Axon 20 أعلى مستوى في جودة التصوير والشاشة مع تقنية الكاميرة أسفل الشاشة، لذا قدمت ZTE مؤخراً هواتف Axon 30 Pro وAxon 30 Ultra بكاميرة في ثقب الشاشة، إلا أن هاتف Axon 30 غاب عن الإعلان الرسمي، لتعود التسريبات من جديد لتؤكد على أن هذا الإصدار سيأتي بتقنية الكاميرة أسفل الشاشة المحسنة.

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