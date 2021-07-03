تكنولوجيا: ابل تدعم هواتف الأيفون العام المقبل بشرائح معالج بدقة 4 نانومتر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد تقرير جديد على خطط ابل لدعم هواتف الأيفون للعام 2022 بشرائح مميزة بعملية تصنيع 4 نانومتر، كما تدعم ابل أجهزة iPad Pro للعام 2022 بالشرائح المميزة بدقة تصنيع 3 نانومتر.

ترتكز شرائح Apple A14 وM1 على عملية تصنيع TSMC المميزة بدقة 5 نانومتر، إلا أن ابل تستعد لتغيير إستراتيجيتها العام المقبل، جيث يرتكز الجيل الجديد من سلسلة معالجات M على عملية تصنيع TSMC المتقدمة والمميزة بدقة 3 نانومتر.

من جانب أخر تأتي هواتف iPhone 14 بشرائح مميزة بدقة تصنيع 4 نانومتر، وهو ما أكد عليه تقرير نشر عبر Nikkei Asia.

وتدعم ابل هواتف iPhone 13 المقرر إطلاقها هذا العام برقاقة معالج A15 التي ترتكز على عملية تصنيع N5P المحسنة من TSMC، حيث تأتي الترقية الجديدة بتحسينات في السرعة بنسبة 5%، كما ينخفض إستهلاك الطاقة في الشرائح بنسبة 10% مقارنة بعملية N5.

يذكر أن TSMC إستطاعت أن تنتهي من تطوير عملية تصنيع بدقة 4 نانومتر قبل الموعد المحدد ومن المقرر أن تدعم شرائح MediaTek في البداية في 2022، أيضاً تركز TSMC في نهاية 2022 على إنتاج الجيل القادم من الرقاقات الذي يدعم سلسلة iPhone 14.

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