تفاصيل ابتكار جهاز جديد يكشف الأمراض عن طريق العرق: يشبه ساعة اليد

الشارقة - اميمة ياسر - في تقدم علمي جديد، ابتكر المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا، جهازًا جديدًا يشبه ساعة اليد، يمكنه اكتشاف عدد من الأمراض، عن طريق تحليل العرق، وفقًا لموقع "سكاي نيوز".

ويتكون الجهاز من عدة أجزاء، لكلٍ منها دور محدد، كما هو موضح فيما يلي:

وحدة استشعار التدفق الحراري: لمراقبة معدل إفراز العرق وتحديد مقدار فقدان العرق الكلي.

لصاقة إلكترونية لاسلكية: لقياس فرق درجة الحرارة في موقع معين من الجسم وتحويلها إلى إشارة رقمية، لتحديد معدل إفراز العرق في الوقت الفعلي. حسبما نشر موقع "الكونسلتوا".

قناة "ميكروفلويديك" متطورة: للسماح للعرق الذي تم تجميعه بالتدفق عبر ممر ضيق.- كواشف كيميائية لونية: لجمع قياسات الأس الهيدروجيني وتحديد تركيز الكلوريد والكرياتينين والجلوكوز في العرق.

ومن جانبها، قالت كيونغها كوون، أحد المبتكري الجهاز، إن المؤشرات الحيوية التي يتم جمعها تلعب دورًا كبيرًا في تشخيص الأمراض المختلفة المتعلقة بالتعرق، مثل الجفاف والسكري والتليف الكيسي واختلال وظائف الكلى والقلاء التنفسي.وأضافت كوون أن الجهاز يساهم أيضًا في قياس معدل تدفق الدم في الأوعية الدموية الموجودة بالقرب من سطح الجلد وحساب معدل إطلاق الأدوية في الجسم.وأشارت إلى أن هناك تطبيق للجهاز، يجب على المستخدم أن يحمله على هاتفه المحمول، للتحقق من البيانات التي يجمعها عن حالته الصحية.