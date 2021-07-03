شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كاسبريسكى تجرى تجارب لجهاز متنقل أمن.. اعرف تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال يفجينى كاسبرسكى، رئيس "كاسبرسكى لاب"، إن مؤسسته تنفذ حاليًا الاستخدام التجريبى لجهاز اتصال متنقل آمن يعتمد على KasperskyOS، وذكر أن هذه المنصة المخصصة للقطاع الصناعى وللشركات، ستطرح للاستخدام التجارى فى الخريف المقبل وفقا لما نقلته RT.

وأضاف: "هذا ليس هاتفا بالمعنى المعتاد للكلمة، أى لن تكون هناك موسيقى أو أى شبكات اجتماعية أو إضافات "ممتعة" أخرى.

وشدد الخبير الروسى على أن "الهاتف فى الوقت الراهن لم يعد جهازا للاتصال فقط، بل هو جهاز شخصى يربط صاحبه بالعالم. ويمكن القول إن جهازنا هو أكثر من مجرد وسيلة اتصال، فهو منصة آمنة متنقلة محمولة تعتمد على KasperskyOS لكى تستخدم فى القطاع الصناعى والشركات".

وفى نفس الوقت يمكن عبر هذا الجهاز الاتصال الهاتفى وفيه إنترنت وماسنجر، وبريد ومكتب، لكن كل هذه الخدمات ستكون محدودة للغاية حتى لا ينتهك مفهوم الأمان.

وتابع كاسبرسكي: "لن أكشف بالتحديد الدقيق المشترين الذين سيحصلون على أجهزتنا المحمولة الآمنة هذا الخريف. وفقط سأقول أن القائمة ستضم شركات كبيرة وعملاقة، لأنها بحاجة إليها حتى يضمن موظفوها الوصول الآمن إلى البنية التحتية والمعلومات السرية".

يشار إلى إن "كاسبرسكى لاب"، هى شركة متخصصة فى أمن الحواسيب. تقدم حلولا وتطبيقات لبرامج مضادة للفيروسات. مقرها الرئيسى فى العاصمة الروسية موسكو. ولها مكاتب إقليمية فى الصين.