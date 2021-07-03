تيسلا تسجل رقمًا قياسيًا لعمليات تسليم السيارات

دبي - يزن راشد - سلمت شركة تيسلا 201250 سيارة في الربع الثاني من عام 2021، وهو رقم قياسي للشركة. ولكنه لا يزال أقل قليلاً من توقعات وول ستريت.

وأنتجت شركة إيلون ماسك أيضًا 206421 سيارة خلال نفس الفترة.

ومن بين جميع السيارات التي أنتجتها تيسلا خلال الربع، كانت الغالبية العظمى – 204081 – من نموذج Model 3 و Model Y.

وعلاوة على ذلك أنتجت تيسلا أيضًا 2340 سيارة Model S و Model X – على الرغم من أن الشركة لم تكشف عن عدد سيارات السيدان Model S Plaid التي بدأ للتو بالوصول إلى العملاء.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، عقدت تيسلا حدث تسليم سيارة Model S المعاد تصميمها، التي تتميز بمجموعة نقل حركة جديدة وقدرة أكبر وشاشة لمس ذات مناظر طبيعية جديدة وعجلة قيادة والمزيد من المدى.

واشتعلت النيران في Model S Plaid مؤخرًا في ولاية بنسلفانيا، مما أدى إلى محاصرة السائق لفترة وجيزة في الداخل.

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وحطمت أرقام التسليم في الربع الثاني الرقم القياسي للربع السابق، عندما سلمت تيسلا ما يقرب من 185000 سيارة.

تيسلا سلمت 200 ألف سيارة

عززت شركة تيسلا من طاقتها الإنتاجية، بما في ذلك بناء مصانع جديدة في تكساس وألمانيا، وكادت أن تحقق هدف الرئيس التنفيذي إيلون ماسك المتمثل في تسليم 500000 سيارة في عام 2020.

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ولا توضح تيسلا عمليات التسليم حسب المنطقة، لذلك لا نعرف عدد المركبات التي ترسلها الشركة إلى العملاء في الصين.

وتعرضت تيسلا لمجموعة من الأخبار السيئة في الصين، حيث أعلنت مؤخرًا عن استدعاء أكثر من 285 ألف مركبة – معظمها مصنوع محليًا – بسبب مخاطر السلامة مع نظام تثبيت السرعة في المركبات.

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ومثل بقية صناعة السيارات، عانت تيسلا أيضًا من نقص في الأجزاء، بما في ذلك ندرة أشباه الموصلات. وفي شهر مايو، غرد ماسك بأن الأسعار آخذة في الارتفاع نتيجة ضغط أسعار سلسلة التوريد على مستوى الصناعة.

وشهد الربع الثاني أيضًا رحيل العديد من المديرين التنفيذيين رفيعي المستوى من الشركة. بما في ذلك المستشار العام السابق بالإنابة منذ فترة طويلة آل بريسكوت في شهر أبريل. ونائب المستشار العام لين ميللر والرئيس السابق للسيارات والشاحنات الثقيلة جيروم غويلن في شهر يونيو.