شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "فيس بوك" يتعرض لانتقادات المشرعين الأمريكيين بعد شكوى جديدة لمكافحة الاحتكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حثت مجموعة من أعضاء الكونجرس من الحزبين الأمريكيين الخبراء في مكافحة الاحتكار لجنة التجارة الفيدرالية على المضي قدمًا في الدعوى القضائية ضد شركة فيس بوك، وفقًا لبيان صادر عن السناتور إيمي كلوبوشار.

وفي رسالة إلى رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية الجديدة "لينا خان"، حث كلوبوشار والسناتور مايك لي والممثلين ديفيد سيسلين وكين باك لجنة التجارة الفيدرالية على "متابعة إجراءات الإنفاذ ضد فيس بوك والنظر في جميع الخيارات المتاحة بموجب القانون لضمان حصول مطالبات اللجنة على مطالبات كاملة، وجلسة الاستماع العادلة ".

ومن المتوقع أن تقدم لجنة التجارة الفيدرالية شكوى جديدة ضد فيس بوك بعد أن رفض قاضي المقاطعة الأمريكية جيمس بواسبرج من مقاطعة كولومبيا واحدة تم تقديمها في ديسمبر، حسبما قال الخبراء، وقال بواسبيرج إن هذه الشكوى، التي طلبت منه مطالبة فيس بوك ببيع تطبيق مشاركة الصور انستجرام وتطبيق المراسلة WhatsApp، لم تفشل، لأن لجنة التجارة الفيدرالية فشلت في إظهار أن الشركة لديها قوة احتكارية وأن حالات السلوك المناهض للمنافسة المزعومة كانت قديمة جدًا.

وقال العديد من مسؤولي FTC المخضرمين إنه من غير المعقول أن الوكالة ليس لديها بيانات لدعم تأكيدها على أن فيس بوك يمتلك "أكثر من 60٪" من سوق وسائل التواصل الاجتماعي، وقال آندي جافيل، أحد المحاربين القدامى في لجنة التجارة الفيدرالية والمدرس في كلية الحقوق بجامعة هوارد: "ما قاله لهم هو أنني لن أقرأ الصحيفة وأعتقد أن فيس بوك احتكار".

ورفض فيس بوك التعليق على هذه القصة، لكن في تعليق سابق، أشار إلى أن انستجرام وواتس آب، نما بقوة تحت إشراف فيس بوك، وقالت إنها ستقاتل بقوة لجنة التجارة الفيدرالية في المحكمة.

وتوقع الخبراء أيضا أن الفصل من شأنه أن يعزز الدعم لمشاريع القوانين لتكثيف إنفاذ مكافحة الاحتكار، وقال هيرب هوفينكامب من كلية كاري للحقوق بجامعة بنسلفانيا: "إذا كانت عمليات الفصل هذه ترجح كفة الميزان، فسيكون ذلك في طريق القيام بشيء ما، وإذا تمكنت الحكومة من الفوز ولو بشكل متواضع في هذه القضايا، فهذه حجة ألا تفعل شيئًا".