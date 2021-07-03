ارتفاع بأسعار العملات الرقمية وعلى رأسها “بيتكوين”

كتبت أسماء لمنور في السبت 3 يوليو 2021 01:28 مساءً - سجلت أسعار العملات الرقمية “المشفرة”، ارتفاعا في تعاملات اليوم السبت، حيث قفزت القيمة السوقية لعملة بيتكوين عالميا إلى مستوى 632.74 مليار دولار، وبلغ حجم التداول عليها في آخر 24 ساعة نحو 24.756 مليار دولار.

وبلغ سعر عملة بيتكوين المشفرة Bitcoin BTC نحو 33808.00 دولار، بارتفاع نسبته 2.92%.

وسعر العملة المشفرة الأولى في العالم يتغير بشكل لحظي والمسجل حاليا تم رصده لحظة كتابة التقرير الساعة 6:30 بتوقيت جرينتش.

والأسبوع الماضي، حذرت هيئة الرقابة والسلوك المالي في بريطانيا، المستهلكين من منصة بينانس لتداول العملات الرقمية المشفرة.

وأشارت هيئة الرقابة إلى منع المنصة من القيام بأي نشاط منظم في البلاد.

كما يجب على المنصة أن توضح على موقعها الإلكتروني وقنواتها على وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل الاتصال أنه لم يعد مسموحا لها بالعمل في المملكة المتحدة.

ولن يصبح بإمكان بينانس، التي أعلنت استحواذها على شركة معتمدة من هيئة السلوك المالي في حزيران/ يونيو الماضي استئناف عملياتها في بريطانيا بدون موافقة مكتوبة مسبقا.

وكان بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) قد أكد حملته على العملات المشفرة في البلاد وتقييده لقنوات تداولها بين السكان.

ارتفعت أسعار العملات الرقمية “المشفرة” بداية تعاملات اليوم السبت 3 يوليو/تموز 2021.

وبلغ سعر عملة بيتكوين المشفرة Bitcoin BTC نحو 33808.00 دولار، بارتفاع نسبته 2.92%.

وسعر العملة المشفرة الأولى في العالم يتغير بشكل لحظي والمسجل حاليا تم رصده لحظة كتابة التقرير الساعة 6:30 بتوقيت جرينتش.

وقفزت القيمة السوقية لعملة بيتكوين عالميا إلى مستوى 632.74 مليار دولار، وبلغ حجم التداول عليها في آخر 24 ساعة نحو 24.756 مليار دولار.

والأسبوع الماضي، حذرت هيئة الرقابة والسلوك المالي في بريطانيا، المستهلكين من منصة بينانس لتداول العملات الرقمية المشفرة.

وأشارت هيئة الرقابة إلى منع المنصة من القيام بأي نشاط منظم في البلاد.

بيتكوين في السلفادور وثالثهما أمريكا.. نصيحة من واشنطن

كما يجب على المنصة أن توضح على موقعها الإلكتروني وقنواتها على وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل الاتصال أنه لم يعد مسموحا لها بالعمل في المملكة المتحدة.

ولن يصبح بإمكان بينانس، التي أعلنت استحواذها على شركة معتمدة من هيئة السلوك المالي في حزيران/ يونيو الماضي استئناف عملياتها في بريطانيا بدون موافقة مكتوبة مسبقا.

وكان بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) قد أكد حملته على العملات المشفرة في البلاد وتقييده لقنوات تداولها بين السكان.

كما حذرت هيئة رقابة مالية بريطانية، الأشخاص الذين يستثمرون في العملات الرقمية المشفرة مثل “البيتكوين”، بأن يكونوا على استعداد لخسارة كل أموالهم، كاشفة عن تزايد الاهتمام بهذه الأصول المتقلبة.

أسعار العملات المشفرة

وارتفعت عملة إيثريوم ETH (Ethereum) خلال تعاملات اليوم بنسبة 5.80% وسجلت 2152.01 دولار.

وارتفعت عملة دوجكوين DOGE (Dogecoin) بنسبة 1.47% إلى مستوى 0.2445 دولار.

وارتفعت عملة XPR نحو 0.2445 % لتصل إلى مستوى 0.6558 دولار.

وقفزت عملة لايتكوين (Litecoin) LTC خلال التعاملات بنسبة 3.62% إلى 136.51 دولار.

وزادت عملة بولكادوت (Polkadot) DOT بنسبة 136.51% لتسجل نحو 15.17دولار.

وارتفعت أيضا العملة الرقمية تشينلينك Chainlink LINK بنسبة 3.47% إلى 18.08دولار.