تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن أسعار ساعات Galaxy Watch4 وWatch4 Classic

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث التسريبات الأسعار التي تنطلق بها الإصدارات القادمة من ساعات سامسونج الذكية Galaxy Watch4 وWatch4 Classic.

تستعد شركة سامسونج للإعلان الرسمي عن جيل جديد من الساعات الذكية خلال الحدث المتوقع عقده في شهر أغسطس المقبل، واليوم توضح أحدث التسريبات أسعار ساعات Galaxy Watch4 وWatch4 Classic الذكية.

وتؤكد التسريبات على أن ساعة Galaxy Watch4 الذكية تنطلق باثنان من الأحجام 40 و44 مم، على أن يتراوح سعر الإصدار الأصغر من 350 إلى 370 دولار، بينما يأتي الإصدار الأكبر بسعر يتراوح بين 380 إلى 400 دولار، كما يتوفر النموذجين بألوان الأسود، الفضي وأيضاً اللون الأخضر والذهبي.

أيضاً من المقرر أن تتوفر ساعة Galaxy Watch4 Classic الذكية باثنان من الأحجام هما 42 و46مم، على أن يتراوح سعر الإصدار الأصغر بين 470 إلى 500 دولار، بينما يأتي الإصدار الأكبر بسعر يتراوح بين 500 إلى 530 دولار، وتتوفر ساعة Galaxy Watch4 Classic الذكية بألوان الأسود والفضي فقط.

يذكر أن سامسونج تستعد أيضاً لإطلاق سماعة Galaxy Buds2 اللاسلكية خلال الحدث المرتقب، والتي كُشِف مؤخراً عن السعر الذي تنطلق به، والذي يتراوح ين 150 إلى 170 دولار، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول منتجات سامسونج في الحدث القادم.

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