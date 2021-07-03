تكنولوجيا: سامسونج تكشف عن هاتف Galaxy A22 4G في السوق الهندي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشقت سامسونج مؤخراً في السوق الهندي عن هاتف Galaxy A22 4G بكاميرة رباعية وبطارية بقدرة 5000 mAh، ويتوقر بسعر 248 دولار.

يتميز هاتف Galaxy A22 4G بشاشة Super AMOLED بحجم 6.4 إنش، ودقة عرض 720 في 1600 بيكسل، كما تدعم الشاشة سطوع 600 nits في نمط أعلى سطوع، وتضم الشاشة نتوء القطرة للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 13 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.2 مع دعم الضبط التلقائي.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يضم هاتف Galaxy A22 4G مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.8، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة وبفتحة عدسات f/2.2، مع اثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير ولقطات macro.

كما يأتي الهاتف بمعالج يتميز بسرعة 2 GHz في الأنوية الكبيرة، وسرعة 1.8 GHz في الأنوية الأصغر، إلا أن سامسونج لم توضح بدقة نوع المعالج، بينما أشارت تسريبات سابقة إلى أن المعالج المستخدم في الهاتف هو Helio G80.

أيضاً ينطلق الهاتف بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، ويتميز الهاتف بقياسات 159.3 في 73.6 في 8.4 مم، ووزن 186 جرام، ومن المقرر أن يتوفر باثنان من الإختيارات في الألوان هما الأسود والأخضر الفاتح، كما يتوفر بسعر 248 دولار أو 209 يورو.

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