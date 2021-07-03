شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة صواريخ روسية تدرس 4 احتمالات لمكان المحطة الفضائية المنتظرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - درست شركة "إينبرجيا" الروسية للصواريخ الفضائية 4 احتمالات مختلفة لإنشاء المحطة الروسية المدارية، حيث جاء ذلك في تقرير سنوي للشركة لعام 2020، وقال التقرير إن الشركة قد درست 4 مشاريع لإنشاء المحطة المدارية سواء كان على أساس الوحدات الروسية في المحطة الفضائية الدولية أو على أساس وحدات يتم تصنيعها حديثا وفي مدارات ذات زوايا ميل مختلفة.

ويشار إلى أن تموضع المحطة في مدار تتراوح زوايا ميلها بين 60 و80 درجة للعرض الشمالي ستضمن توسيع إمكانات المحطة فيما يتعلق برصد الأراضي الروسية كلها، وسيسمح هذا الأمر بمراقبة الأوضاع في بنية النفط والغاز التحتية الروسية حيث يمكن كشف كوارث طبيعية وتقنية تحدث في مناطق نائية من متن المحطة مباشرة ومراقبة حالة الجليد في البحار الشمالية في موسم الشتاء وكذلك دراسة الحقل المغناطيسي للأرض ورصد المناطق الواقعة بالقرب من قطبي الأرض.

ويشير التقرير إلى أن الإمكانات المذكورة تجعل المحطة المدارية قادرة على استقطاب استثمارات صناعة النفط والغاز وغيرها من الجهات المعنية، وجاء في التقرير أن إنشاء المحطة المدارية يقضي باستخدام المطارات الفضائية الروسية.

يذكر أن نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، كان قد أعلن في أبريل الماضي أن المحطة الفضائية الدولية بحاجة إلى إصلاح جدي سيتطلب رصد أموال طائلة، لذلك تدرس روسيا إمكانية إنشاء محطة مدارية قومية.