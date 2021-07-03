شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يمتدح الصين من جديد.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - امتدح إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة Tesla، الصين من جديد، حيث كان يرد على تغريدة تحتفل بالذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني، وقال الرئيس التنفيذي لشركة Tesla إن الازدهار الاقتصادي في الصين "مذهل"، وغرد ماسك، "الازدهار الاقتصادي الذي حققته الصين مذهل حقًا، خاصة في البنية التحتية! أنا أشجع الناس على الزيارة والرؤية بأنفسهم ".

وبالمناسبة، نشر ماسك نفس الرسالة على موقع Weibo، الشبكة الاجتماعية الأكثر شعبية في الصين، وفي العام الماضي أو نحو ذلك، برزت الصين كسوق مهم لـ Tesla و "ماسك"، حيث تمتلك Tesla مصنعًا في شنغهاي وقد أنشأت أيضًا مركزًا للبيانات في الصين مؤخرًا، لكن تم استدعاء جميع سيارات Tesla المصنوعة في الصين مؤخرًا من قبل المنظمين بسبب بعض المخاوف بشأن نظام التحكم في التطواف.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة Tesla، في مارس، إن الصين يمكن أن تظهر كأهم سوق لشركته، وفي العام الماضي، سُئل ماسك عن الصين واستراتيجيتها في مجال السيارات الكهربائية، وقد أجاب ماسك: "الصين تهز في رأيي، الطاقة في الصين عظيمة، الناس هناك - مثل الكثير من الأشخاص الأذكياء الذين يعملون بجد ".

ولم يثني ماسك على الصين والشعب الصيني المجتهد فحسب، بل كان لديه أيضًا بضع كلمات ليقولها عن الولايات المتحدة، وبالمقارنة مع الصينيين، قال إن الناس في الولايات المتحدة لهم حق أكبر بكثير، "أرى في الولايات المتحدة المزيد من التراخي والاستحقاقات بشكل متزايد خاصة في أماكن مثل منطقة باي، ولوس أنجلوس، ونيويورك."