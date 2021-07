شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يستعد لتمويل صندوق صحف أستراليا الإقليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن شركة فيس بوك ستوفر الأموال لصندوق الابتكار لـ 170 صحيفة أسترالية إقليمية كجزء من صفقة الترخيص المخطط لها، فيما وصفت الأطراف المشاركة هذه الخطوة بأنها استعراض للتعاون بين عملاق وسائل التواصل الاجتماعي والناشرين المحليين.

فيما تجلب هذه الخطوة عنصرًا أساسيًا إلى سلسلة من الصفقات التي أعلن عنها فيس بوك في أستراليا منذ أن أصدرت البلاد تشريعات لجعلها تتفاوض شركة ألفابت على مدفوعات المحتوى لوسائل الإعلام أو تخاطر بالتحكيم الحكومي.

ومنذ أن دخل القانون حيز التنفيذ في فبراير، قام مقدمو الأخبار المهيمنون مثل News Corp و Nine Entertainment Co Holdings Ltd و Australian Broadcasting Corp بتوقيع صفقات أو خطابات نوايا مع كبري شركات التكنولوجيا.

فيما ينتظر أن تجعل الصفقة التي خططت لها كانتري برس أستراليا (CPA) والعملاق التكنولوجي أموال فيس بوك أقرب إلى الترويسة مثل The Bunyip ، وcirculation 8,750 ، و Gympie Today نظرًا لأنهم من بين 170 منفذًا يمثلها.

ولم يتم الإفصاح عن شروط الصفقة بما في ذلك الإطار الزمني والمبلغ المالي وكيف سيتم تقسيمها أو إنفاقها في بيان مشترك من CPA وفيس بوك، وقال البيان إن الطرفين وقعا خطاب نوايا للتوصل إلى اتفاق فقط، فيما قال رئيس الشراكة الإخبارية لـ فيس بوك لأستراليا ونيوزيلندا، Andrew Hunter :"هذا الدعم التمويلي سيساعد أعضاء Country Press Australia على بناء أعمالهم الرقمية والوصول إلى جماهير جديدة"، وأضاف: "إنه جزء من استثمارنا المستمر في الصحافة الأسترالية وتعاوننا مع صناعة الأخبار لبناء نماذج أعمال مستدامة"

فيما قال رئيس سلطة التحالف المؤقتة أندرو مانويل إن تمويل فيسبوك "سيساعد في الحفاظ على صحافة المصلحة العامة الأصلية في العديد من المجتمعات الإقليمية والمحلية" حيث يتم نشر الصحف الأعضاء في الهيئة.

وقبل إقرار القوانين الأسترالية، قام فيس بوك وجوجل بحملة ضدهم بما في ذلك خطوة من جانب فيس بوك لحذف كل المحتوى من ملفات الأخبار في البلاد لفترة وجيزة، وقد كشفت الشركات الأمريكية منذ ذلك الحين عن العديد من الصفقات، على الرغم من أن بعض الناشرين الصغار قالوا إنهم ما زالوا غير قادرين على الوصول إلى طاولات التفاوض.