شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب سيتيح قريبا للمستخدمين اختيار جودة الفيديوهات قبل مشاركتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن تطبيق واتس آب قد يسمح قريبا لمستخدميه باختيار جودة الفيديو الذى يرغبون فى مشاركته، إذ أنه حاليًا، لا يوجد خيار يتيح ذلك، حيث يقوم التطبيق بضغطها افتراضيًا قبل الإرسال، حيث تم رصد ذلك بواسطة WABetaInfo.

ويجب أن تسمح هذه الميزة، عند طرحها، للمستخدمين بالحصول على خيار تحديد مقاطع الفيديو التى قد يرغبون فى الحصول عليها بدقة عالية وأيها لا بأس بها بدقة منخفضة، وعلاوة على ذلك، سيسمح هذا الدعم لمستخدمى واتس آب بتوفير مساحة كبيرة فى النسخة الاحتياطية الإجمالية لتطبيق واتس آب، وسيساعد هذا بدوره فى توفير مساحة فى Google Drive (فى حالة هواتف Android) أو iCloud (فى حالة أجهزة iPhone).

ما هى الخيارات التى من المتوقع أن يقدمها واتس آب

وفقًا للصورة المقدمة من WABetaInfo، سيسمح واتس آب بثلاثة خيارات للاختيار من بينها:

تلقائى (موصى به)

الأول سيكون تلقائى ويقال أنه موصى به، ولا يتعمق التقرير فى تفاصيله، بل يقول فقط إن التطبيق سيكتشف أفضل خوارزمية ضغط لمقاطع فيديو محددة، ولا توجد كلمة عن الاتصال بالإنترنت أو مساحة التخزين تلعب دورًا فى ذلك.

أفضل جودة

هذه هى الجودة التى تم بها تبادل الفيديو على المنصة.

موفر البيانات

يجب أن يؤدى هذا إلى ضغط مقاطع الفيديو قبل إرسالها.