تكنولوجيا: سماعة LG Tone Free DFP8W اللاسلكية تنطلق بعمر شحن يصل إلى 24 ساعة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة LG مؤخراً عن إصدارها الجديد من السماعات اللاسلكية LG Tone Free DFP8W التي تدعم ميزة إلغاء الضوضاء النشطة، وتأتي بعمر شحن يصل إلى 24 ساعة.

تتميز سماعة Tone Free DFP8W بمحرك ديناميكي بحجم 8مم والذي طور بالتعاون بين LG وMeridian Audio، كما تتضمن السماعة 3 من الميكروفونات، حيث خصصت اثنان من الميكروفونان للمكالمات والثالث لدعم خاصية إلغاء الضوضاء.

كما تنطلق السماعة اللاسلكية بتقنية البلوتوث 5.2، على أن تدعم السماعة الإتصال بعدد 5 من الأجهزة، مع دعم تقنية Google Fast للإقتران السريع، وأيضاً معايير Windows Swift.

أيضاً تدعم سماعة LG Tone Free DFP8W تشفير apt-X و AAC وأيضاً SBC، كما تأتي بمعايير IPX4 لمقاومة رذاذ الماء.

وتدعم البطارية في السماعة عمر شحن يصل إلى 6 ساعات مع ميزة إلغاء الضوضاء، أو 10 ساعات دون ميزة إلغاء الضوضاء، بينما تضيف الحافظة عمر شحن 14 ساعة مع ميزة إلغاء الضوضاء، أو 24 ساعة مع تعطيل الميزة.

من المقرر أن تتوفر سماعة LG Tone Free DFP8W بسعر 180 يورو، على أن تتوفر بعدد 3 من الإختيارات في الألوان هم الأبيض، والذهبي وأيضاً الأسود.

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