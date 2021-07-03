شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق Google Meet يحصل قريبًا على ميزتين جديدتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المنتظر أن يحصل تطبيق Google Meet لمؤتمرات الفيديو من جوجل Workspace، على ميزتين جديدتين ستعملان على تحسين إمكانيات البث المباشر، حيث سيمكن لمستخدمى Google Meet الآن دعوة أشخاص من نطاقات أخرى لعمليات البث المباشر الخاصة بهم، وبالإضافة إلى ذلك، يمكنهم أيضًا السماح بالتعليقات التوضيحية الحية لتحسين إمكانية الوصول.

وفى الوقت الحالي، يتيح Google Meet للمستخدمين استضافة البث المباشر لما يصل إلى 100 ألف مشارك، ولعل أحد قيود استضافة البث المباشر هو أنه تم السماح فقط للحسابات داخل نطاق المضيف بدعوتها إلى عمليات البث المباشر هذه، والآن، أضاف عملاق التكنولوجيا ميزة ستمكن مسؤولى المجال من السماح بالبث المباشر عبر المجال، ومن خلال طرح هذه الميزة، سيكون لدى المسؤولين القدرة على دعوة الضيوف من مجال مساحة عمل موثوق به.

وبصرف النظر عن هذا، أضافت جوجل أيضًا دعمًا للتسميات التوضيحية فى البث المباشر، وستعمل هذه الميزة كميزة وصول رائعة للمستخدمين الصم وضعاف السمع، وسيسمح أيضًا للمستخدمين بمتابعة البث المباشر حتى إذا تم إيقاف تشغيل الصوت.

وقد أعلنت الشركة أنه ستتم إضافة التسميات التوضيحية الخاصة بالبث المباشر ودعم البث المباشر عبر النطاقات إلى حسابات جوجل Workspace اعتبارًا من 27 يوليو 2021.

وفى الآونة الأخيرة، طرحت جوجل التخطيط المعاد تصميمه لـ Google Meet، وبعد إعادة التصميم، ستظهر وجهة نظر الشخص الذاتية فى الجزء السفلى الأيمن من الشبكة، والتى تسمح له وفقًا لجوجل بالتركيز على قنوات الفيديو على مستوى العين، وسيتمكن المستخدمون أيضًا من إلغاء تثبيت المحتوى الذى يشاركه الآخرون، مما يسمح لهم بمشاهدة المزيد والمزيد من قنوات الفيديو.