شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على اسم الإصدار المقبل من لعبة Call of Duty والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المنتظر طرح الإصدار المقبل من لعبة Call of Duty هذا العام، والذى يأتى من تطوير Activision و Sledgehammer Games، وفى حين أن التفاصيل حول اللعبة لم تظهر كثيرًا، إلا أنها قد تأتى باسم "Call of Duty: Slipstream"، وفقًا لادعاءات المتسرب Tom Henderson.





وإذا ما كان اسم اللعبة صحيح، فمن المنتظر أن تكون اللعبة ذات طابع جوي، ويمكن حتى وضعها خلال الحرب العالمية الثانية، ولعل هناك شائعات قديمة تشير إلى أن اللعبة ستحمل اسم Call of Duty WW2: Vanguard، إلا أن التقرير يشير إلى أن الشركة قد تطرح لعبة ذات بعد تاريخى للاعبين.

لكن فى نفس الوقت يبدو أن Vanguard أفضل بكثير من Slipstream فى لعبة Call of Duty، لذلك فمن المفترض أن الأخير هو اسم رمزى أو اسم مرحلة اختبار يُعطى للعبة، ولعل فرص وجود لعبة الحرب العالمية 2 كبيرة حيث توقعت العديد من التقارير ذلك.

على جانب آخر، تستعد شركة EA للعبتها التالية فى Battlefield، حيث كشفت شركة EA فى وقت سابق أنها تطور لعبة Battlefield لأجهزة الكمبيوتر ووحدات التحكم التى ستكون على "نطاق ملحمي" وستتضمن "حرب عسكرية شاملة" مع "معارك ضخمة".