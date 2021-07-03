شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تتيح أكثر من 800 برنامج تابع لها للتحميل المجانى .. جرب استخدامها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت وكالة ناسا مجموعة من "ابتكاراتها الحاسوبية" التى تم تطويرها للمساعدة فى استكشاف الفضاء، حيث يحتوى كتالوج البرامج على أكثر من 800 برنامج، ويتميز كتالوج برامج ناسا بفئات مثل اختبار النظام، والملاحة الجوية، ومعالجة البيانات والصور، والأنظمة المستقلة، والمزيد.

كما يتم تحديث البرنامج بشكل مستمر فى مستودع يمكن البحث فيه عبر الإنترنت، وذلك وفقا لبيان صادر عن الوكالة، مشيرة إلى أن أحدث كتالوج لبرامج ناسا يحتوى على أكثر من 180 برنامج جديدًا للتنزيل المجاني.

وستستضيف ناسا أيضًا ندوة عبر الإنترنت فى 13 يوليو 2021، لمنح الجمهور فرصة لمعرفة المزيد حول عملية التنزيل وطرح أسئلة حول برنامج ناسا المتاح، وقال مدير ناسا "بيل نيلسون" :"من العمليات هنا على الأرض إلى البعثات إلى القمر والمريخ، تعد البرمجيات جزءًا لا يتجزأ من كل ما تفعله ناسا، ولعل الخبر السار هو أن هذه التكنولوجيا متاحة للجمهور مجانًا".

وأضاف أن البرنامج المناسب للأقمار الصناعية ورواد الفضاء والمهندسين والعلماء كما يتم تطبيقه وتكييفه عبر الصناعات والشركات هو شهادة على القيمة الشاملة التى تقدمها ناسا للولايات المتحدة - والعالم.