شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطرح النسخة التجريبية العامة من iOS 15.. كيف يمكنك تحميلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت أبل أول إصدار تجريبى عام من iOS 15، حيث تم الإعلان عن أحدث جيل من نظام التشغيل من قبل عملاق التكنولوجيا فى مؤتمر WWDC السنوى لمطوريها فى أوائل يونيو، وسيوفر التحديث ميزات وتحسينات جديدة لأجهزة أبل أيفون مثل القدرة على البحث عن نص فى الصور، ووضع DND لدعم iMessage و FaceTime لأجهزة أندرويد.

وستتوفر ميزات iOS الجديدة كتحديث مجانى للبرامج لأجهزة أيفون 6s والإصدارات الأحدث، وسيأتى أبل أيفونs 2021 مع نظام التشغيل iOS 15 الجديد.

خطوات تنزيل iOS 15

- سجّل هاتف أيفون الخاص بك فى برنامج أبل التجريبى العام " Apple’s public beta program".

- للقيام بذلك، توجه إلى موقع أبل للبرامج التجريبية من متصفح سفارى على جهاز أيفون الخاص بك.

- انقر فوق الزر "تسجيل" وقم بتسجيل الدخول باستخدام معرف أبل وكلمة المرور؟

- الآن، اختر نظام التشغيل المتوافق مع جهازك مثل iOS لـ أيفون و iPadOS لـ iPad.

- ابحث عن قسم البدء وانقر على "تسجيل جهازك" هنا. سيؤدى هذا إلى فتح صفحة تعليمات أبل تطلب منك نسخ بياناتك احتياطيًا.

- بمجرد نسخ البيانات احتياطيًا، انقر فوق الزر تنزيل ملف التعريف.

- الآن، افتح تطبيق الإعدادات على جهاز أيفون الخاص بك واضغط على ملف التعريف التجريبي.

- سيؤدى هذا إلى فتح نافذة منبثقة تطلب منك الموافقة على التثبيت

- سيُطلب منك إعادة تشغيل جهازك. افعلها.

- بمجرد إعادة التشغيل، يمكنك تثبيت الإصدار التجريبى من خلال التوجه إلى الإعدادات> عام> تحديث البرنامج.