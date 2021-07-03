GETTR.. ترامب ينافس «تويتر» و«فيس بوك» بمنصة جديدة

الشارقة - اميمة ياسر -

أطلق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، منصة جديدة للتواصل الاجتماعي، اعتبرها البديل الأمثل للمنصات الشهيرة مثل تويتر وفيسبوك.

وتأتي هذه الخطوة بعدما حظرت كبرى مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر وفيسبوك، دونالد ترامب من استخدام منصاتها، بعد الهجوم على مبنى الكونجرس في السادس من يناير الماضي، والذي ربطه الكثيرون بتحريض ترامب لمناصريه.

وأعلن الموقع الجديد، المسمى GETTR، عن بيان مهمته على أنه "محاربة إلغاء الثقافة، وتعزيز الفطرة السليمة، والدفاع عن حرية التعبير، وتحدي احتكارات وسائل التواصل الاجتماعي، وإنشاء سوق حقيقي للأفكار".

وبحسب موقع "بوليتيكو"، فإن التطبيق حالياً في شكل تجريبي وسيتم إطلاقه رسمياً في الرابع من يوليو الجاري، والذي يوافق عيد الاستقلال الأمريكي.

وأعلن المتحدث السابق باسم ترامب، جيسون ميلر، عن منصة GETTR.

وأضاف موقع "بوليتيكو" أن ميلر سيقود المنصة، بعد تركه لمنصبه كمتحدث باسم ترامب في الشهر الماضي.

والشهر الماضي، قال ميلر، في مقابلة مع موقع Newsmax، إن المنصة ستسمح للمستخدمين بنشر أكثر من 700 حرف، بدلاً من 280 (مثل تويتر)، ومقاطع فيديو تصل إلى ثلاث دقائق.