إليكم طريقة للكتابة على الصور بلا تحميل أي تطبيق

كتبت أسماء لمنور في السبت 3 يوليو 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعتين

يعتبر البعض أن الكتابة على الصور يحتاج لتحميل تطبيق خارجي، ولكن هذا الامر خطأ. يمكنك الكتابة على الصور عبر هاتفك أو الحاسب مباشرةً مهما كان نظام التشغيل ومن خلال التطبيقات الموجودة عليه بالفعل.

طريقة الكتابة على الصور عبر آيفون:

ويمكنك استخدام التطبيق الرسمي لعرض الصور من آبل، وهو مثبت على الآيفون بشكل افتراضي من الشركة.

ويجب أن يعمل هاتفك نظام IOS 11 أو أحدث منه.

وحتى تتمكن من استخدامه، يمكنك اتباع الخطوات التالية :

في البداية قم بفتح تطبيق الصور، وثم اختيار الصورة التي ترغب في الكتابة عليها.

الضغط على علامة Edit الموجودة في أعلى الشاشة ناحية اليسار.

الضغط على علامة القائمة ( وهي الثلاث نقاط) في المكان السابق نفسه.

وبعد ذلك اختيار Markup أو تعديل الصور من القائمة.

وعندما يظهر أمامك تطبيق تعديل الصور، فإنك تستطيع إضافة بسهولة، وذلك عن طريق الضغط على علامة الإضافة بالأسفل +.

وثم اختيار Text أو نص، وهذا يجعل مربع نص يظهر على الصورة الخاصة بك.

وبعد ذلك قم بالضغط على هذا المربع، وتعديل النص كما ترغب، وعندما تنتهي قم بالضغط على Done لحفظ الصورة.

Google Photos على أندرويد:

ويمكنك استخدام تطبيق الصور من جوجل مثل تطبيق الصور من آبل في الكتابة على الصور مباشرةً من الهاتف، وذلك عن طريق إتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى تطبيق صور جوجل على الهاتف، وليس تطبيق الصور من مصنع الهاتف، وهما مختلفان للغاية.

الضغط على علامة تعديل الصورة، وهي تظهر كمجموعة من الشرائط.

ثم اختيار علامة الشريط الغير مستقيم من أجل الكتابة على الصور.

وبعد ذلك تفعيل وضع النص عبر الضغط على علامة حرفي Tt في الأسفل.

ويمكنك إدخال النص الذي ترغب فيه، وبعد ذلك قم بالضغط على Done حتى يتم حفظ الصورة الجديدة.

عبر تطبيق الصور في الحاسوب بنظام ماك:

ويمتلك نظام ماك الخاص بأجهزة الحاسب تطبيق الصور الموجود في هواتف آيفون، ولذا فهو يعمل بطريقة مشابهة له.

ولذلك تستطيع الكتابة على الصور من خلال اتباع الخطوات التالية:

التوجه لتطبيق الصور وفتحه، ثم اختيار الصورة التي ترغب فيها.

الضغط على علامة تعديل الموجودة في أعلى الشاشة.