شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطرح إصدارا تجريبيا عاما من macOS Monterey .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد ساعات من إطلاق الإصدارات التجريبية العامة من iOS 15 و iPadOS 15 و watchOS 8، فعلت أبل الشيء نفسه مع macOS Monterey، حيث سيكون macOS Monterey متاحًا للتنزيل من موقع الويب التجريبى العام لشركة أبل.

وسيوفر macOS Monterey مجموعة من الميزات الجديدة لأجهزة Mac، حيث سيكون هناك Safari مُعاد تصميمه، وميزة SharePlay من FaceTime، والتحكم العالمى من بين أشياء أخرى.

ومع macOS Monterey، تصل الاختصارات إلى جهاز Mac لمساعدة المستخدمين على أتمتة المهام اليومية وتحقيق أعلى إنتاجية، وتمامًا كما هو الحال فى iPhone و iPad، تتيح Shortcuts على Mac للمستخدمين إنجاز المهام بسرعة باستخدام التطبيقات التى يستخدمونها كثيرًا.

وتساعد الميزات الجديدة فى Notes على macOS Monterey المستخدمين على التعاون وإنشاء ملاحظات من أى مكان، كما أن Quick Note هى طريقة جديدة للمستخدمين لتدوين الملاحظات على أى تطبيق أو موقع ويب على مستوى النظام، مما يسهل التقاط الأفكار.

كذلك فيتضمن FaceTime ميزات الصوت والفيديو التى تجعل المكالمات تبدو طبيعية ونابضة بالحياة، ومن خلال الصوت المكاني، تبدو الأصوات فى مكالمة FaceTime وكأنها قادمة من مكان وضع الشخص على الشاشة، ثم هناك ميزة عزل الصوت التى تضمن أن يكون صوت المستخدم واضحًا تمامًا ويستخدم التعلم الآلى للتخلص من ضوضاء الخلفية.