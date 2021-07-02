شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة تحذر من ذوبان المنطقة الجليدية الأخيرة فى القطب الشمالى بسرعة والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال علماء من جامعة واشنطن في سياتل، إن حيوانات مثل الدببة القطبية تعتمد على الغطاء الجليدي الدائم لبناء أوكار، حيث تربي صغارها، لكن ارتفاع درجات الحرارة العالمية يعني أن البقع المغطاة بالجليد بشكل دائم في القطب الشمالي قليلة ومتباعدة.
كانت منطقة الجليد الأخيرة واحدة من آخر الأماكن التي يمكن للحيوانات أن تلجأ إليها، لكن الخبراء يقولون إنه من غير المرجح أن تستمر في تقديم الجليد على مدار السنة.
ركز الباحثون على الجليد البحري في أغسطس 2020 في بحر واندل، وهي منطقة كانت مغطاة على مدار العام بجليد كثيف متعدد السنوات.
وتستخدم الدراسة الجديدة بيانات الأقمار الصناعية ونماذج الجليد البحري لتحديد سبب الانخفاض القياسي في الصيف الماضي، والتي وجدت أن حوالي 80% من الانخفاض كان بسبب عوامل متعلقة بالطقس، مثل الرياح التي تكسر وتحرك الجليد.