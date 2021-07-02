شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاحنة فضائية روسية تنقل أجهزة لتصوير الفيلم الفضائى إلى المحطة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصلت شاحنة " إم إس – 17" الفضائية الروسية إلى المحطة الدولية الخميس 1 يوليو أجهزة ومعدات ستستخدم في تصوير فيلم "التحدي" السينمائي الفضائي، حيث جاء ذلك في تعليق على عملية التحام الشاحنة بالمحطة الفضائية الدولية أدلت به يوم 1 يوليو مؤسسة "روس كوسموس" الروسية التي حققت البث الحي المباشر للعملية على موقعها الإلكتروني.

ويشار إلى أن الشاحنة حملت إلى المحطة 13.75 كيلوغرام من المعدات التي ستستخدم أثناء تصوير الفيلم الفضائي من أصل 101.32 كيلوغرام من الحمولة التي نقلتها الشاحنة إلى المحطة لإجراء تجارب علمية على متنها.

يذكر أن مدير عام "روس كوسموس" دميتري روجوزين، كان قد نشر في نوفمبر الماضي على "تويتر" شريط فيديو أعلن فيه أن تصوير فيلم "التحدي" السينمائي الفضائي مخطط له في أكتوبر عام 2021، وتولت إنتاج الفيلم القناة التليفزيونية الروسية الأولى ومؤسسة"روس كوسموس" وورشة Yellow, Black and White السينمائية الروسية.

ويتوقع أن ترسل "روسكوسموس" في 5 أكتوبر المقبل مركبة "سويوز إم إس – 19" إلى المحطة الفضائية برائد الفضاء أنطون شكابليروف والممثلة الروسية يوليا بيريسيلد والمخرج السينمائي كليم شيبينكو على متنها.

الجدير بالذكر أن شاحنة "بروجريس إم إس – 17" أطلقت في 29 يونيو من مطار "بايكونور" الفضائي الروسي والتحمت أمس بالمحطة الفضائية الدولية.