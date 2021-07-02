شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيك توك يتخلى عن حد الـ60 ثانية فى الفيديو ويسمح بثلاث دقائق قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن التطبيق المملوك للصين تيك توك TikTok أنه سيسمح الآن للمستخدمين بتصوير وتحميل مقاطع فيديو تصل مدتها إلى ثلاث دقائق، والذي يتيح للمستخدمين إنشاء مقاطع لمشاركتها مع متابعيهم، حيث كان له في السابق حد 60 ثانية لمقاطع الفيديو، وسيتم طرح التغييرات للمستخدمين فى جميع أنحاء العالم خلال الأسابيع المقبلة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال TikTok إن التغيير سيمهد الطريق لسرد القصص والترفيه الأكثر ثراءً على المنصة، وتم توضيح التغييرات بواسطة Drew Kirchhoff، مدير المنتج فى TikTok، فى منشور مدونة نُشر يوم الخميس.

وقال، إن مقاطع الفيديو الطويلة هى أداة يمكن للناس استخدامها لجذب المجتمع بتعبيرهم الإبداعي، مضيفا "كثيرًا ما نسمع من المبدعين أنهم سيحبون وقتًا أطول قليلاً لتقديم عروض الطهى الخاصة بهم، ودروس الجمال المفصلة، وخطط الدروس التعليمية، والرسومات الكوميدية في الحياة باستخدام أدوات TikTok الإبداعية.

كما أنه مع مقاطع الفيديو الطويلة، سيكون لدى المبدعين مجال لإنشاء أنواع جديدة أو موسعة من المحتوى على TikTok، مع مرونة مساحة أكبر قليلاً، حيث سيتلقى مستخدمو TikTok إشعارًا بمجرد طرح التغيير على حساباتهم.

أما عن بعض مستخدمى تيك توك الذين لاحظوا بالفعل مقاطع فيديو أطول من 60 ثانية على المنصة، فهذا لأنه سمح للمستخدمين حول العالم بتجربة التنسيق الموسع.

وكان كشف عملاق وسائل التواصل الاجتماعى، أنه أزال أكثر من 62 مليون مقطع فيديو من المنصة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021 لخرقه قواعد محتواها.

كما أغلق أيضًا أكثر من 7.2 مليون حساب بسبب شكوك فى أنهم ينتمون إلى شخص يقل عمره عن 13 عامًا، وهو الحد الأدنى للعمر لامتلاك حساب TikTok.