شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه ميزة "Exclusive Story" الجديدة من إنستجرام؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل منصة مشاركة الصور "إنستجرام" على ميزة تعرف بـ " القصة الحصرية" أو “Exclusive Story” تتيح لصانعي المحتوى فرصة توفير محتوى حصري للمتابعين بمقابل مادي، بحيث يظهر هذا المحتوى للمشتركين الذين دفعوا مقابل شهري للحصول على المحتوى.

وبحسب عدة تقارير، فعندما يقوم المتابع بفتح قصص شخص ما، فإن رسالة "للأعضاء فقط" ستظهر على المحتوى الحصري في حال كان المتابع غير مشترك في الخدمة الخاصة بصاحب المحتوى، وستساعد هذه الميزة الكثير من صانعي المحتوى على تحقيق دخل إضافي مقابل بعض القصص والمحتوى الخاص، الأمر الذي من شأنه زيادة اهتمام صانعي المحتوى بالمنصة أكثر.

على جانب آخر، أعلنت منصة فيسبوك أنها تختبر ميزة جديدة في تطبيق إنستجرام تجعله شبيهًا بتطبيق (تيك توك)، وذكر موقع "ذا فيرج" التقني، أن منصة (إنستجرام) كشفت عن خطط لها أبرزها عرض مقاطع الفيديو الموصى بها للمستخدمين بملء الشاشة، وقالت المنصة إنها ستطور عددًا من المزايا خلال الأشهر القليلة المقبلة.

ويُعد ذلك تحولًا جذريًا في منصة إنستجرام التي طالما اعتمدت على نشر الصور، ويؤدي التغيير في عرض المحتوى إلى دخول منصة إنستجرام في منافسة مباشرة أكثر مع تيك توك وهي شركة ناشئة في سوق التطبيقات الاجتماعية.