شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس إنستجرام: تطبيقنا لم يعد تطبيقا لمشاركة الصور فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث رئيس انستجرام، آدم موسيري، عن التغييرات القادمة التي يعملون على إضافتها في التطبيق، وقال من خلال فيديو نشره على حسابه في انستجرام وتويتر: "إن تطبيق انستجرام لم يعد تطبيقاً لمشاركة الصور فقط، وإن الشركة تتطلع إلى الانخراط في الترفيه والفيديو بعد رؤية نجاح المنافسين مثل تيك توك ويوتيوب".

كما وصف موسيري أثناء حديثه بعض التغييرات والتجارب القادمة التي سيجريها انستجرام، بما في ذلك عرض توصيات الموضوعات التي لا يتابعها المستخدمون، وجعل الفيديو تجربة غامرة من خلال تقديم خاصية ملء الشاشة الجديدة.

وعزز موسيري الأخبار التي انتشرت مؤخراً عن التجارب التي تجريها الشركة لتطوير الخوارزميات الرئيسية، وأكد أنهم يعملون على تبني الفيديو على نطاق أوسع من أي وقت مضى، بالإضافة إلى تطبيق العديد من الأفكار الجديدة على المنصة.

وأضاف أن الرسالة التي يرسلها انستجرام للمستخدمين باتت واضحة، ولم يعد يُنظر إليه على أنه "تطبيق مشاركة الصور المربّع" كما وصفه موسيري. إذ إنهم يرغبون بتقديمه كتطبيق ترفيهي عام تدعمه الخوارزميات الذكية ومقاطع الفيديو. ولم يوضح كيف تخطط انستجرام لذلك الأمر.