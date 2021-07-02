شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس إنستجرام: تطبيقنا لم يعد تطبيقا لمشاركة الصور فقط والان مع تفاصيل الخبر
كما وصف موسيري أثناء حديثه بعض التغييرات والتجارب القادمة التي سيجريها انستجرام، بما في ذلك عرض توصيات الموضوعات التي لا يتابعها المستخدمون، وجعل الفيديو تجربة غامرة من خلال تقديم خاصية ملء الشاشة الجديدة.
وعزز موسيري الأخبار التي انتشرت مؤخراً عن التجارب التي تجريها الشركة لتطوير الخوارزميات الرئيسية، وأكد أنهم يعملون على تبني الفيديو على نطاق أوسع من أي وقت مضى، بالإضافة إلى تطبيق العديد من الأفكار الجديدة على المنصة.
وأضاف أن الرسالة التي يرسلها انستجرام للمستخدمين باتت واضحة، ولم يعد يُنظر إليه على أنه "تطبيق مشاركة الصور المربّع" كما وصفه موسيري. إذ إنهم يرغبون بتقديمه كتطبيق ترفيهي عام تدعمه الخوارزميات الذكية ومقاطع الفيديو. ولم يوضح كيف تخطط انستجرام لذلك الأمر.