شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إسبانيا تبدأ التحقيق فى ممارسات الاحتكار المحتملة من قبل أبل وأمازون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقوم هيئة مراقبة المنافسة الإسبانية CNMC بالتحقيق فى الممارسات المحتملة المناهضة للمنافسة فى إسبانيا بواسطة أبل و أمازون فيما يتعلق بالمبيعات عبر الإنترنت للمنتجات الإلكترونية، وقالت CNMC فى بيان لها إنها فتحت إجراءات تأديبية بشأن سلوك غير قانونى محتمل من قبل الشركتين من شأنه أن يشمل قيودًا محتملة على موقع أمازون فى إسبانيا.

وقالت CNMC: "(القيود) ستؤثر على البيع بالتجزئة لمنتجات أبل من قبل أطراف ثالثة والإعلان عن منتجات أبل المنافسة، مما يؤدى إلى انخفاض المنافسة فى سوق التجزئة عبر الإنترنت للمنتجات الإلكترونية"، وبالإضافة إلى ذلك، يمكنهم تعزيز مكانة أمازون فى قطاع تقديم خدمات التسويق لتجار التجزئة الخارجيين من خلال منصات الإنترنت فى إسبانيا.

وقالت أمازون فى بيان إنها تتعاون بشكل كامل مع الهيئة بشأن هذه المشكلة، بينما لم يكن أبل فى إسبانيا متاحًا على الفور للتعليق، فيما يفتح إجراءات المجلس الوطنى للإحصاء فترة أقصاها 18 شهرًا للتحقيق وتسوية القضية.