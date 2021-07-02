شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركبة الشحن "بروجريس" تلتحم بالمحطة الفضائية الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مؤسسة "روس كوسموس"، أن مركبة الشحن "بروجريس إم إس-17" التي أطلقت يوم 30 يونيو الماضي قد التحمت بالمحطة الفضائية الدولية، ووفقا للمؤسسة، التحمت المركبة في الساعة الرابعة من فجر يوم 2 يوليو الجاري بوحدة "البحث" في القطاع الروسي من المحطة الفضائية الدولية.

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، يشير موقع المؤسسة، إلى أن المركبة "بروجريس إم إس -17" حملت إلى المحطة الفضائية الدولية معدات وأجهزة لإجراء التجارب العلمية وعمليات الصيانة اللازمة، ووقودا للمحطة، وماء الشرب ومواد غذائية وأشياء أخرى للرواد.

ويشير ألكسندر أجورييف، رئيس قسم التغذية في معهد مشكلات الطب الحيوي التابع لأكاديمية العلوم الروسية، إلى أن مركبة الشحن، حملت لرواد الفضاء حبوب الخردل والفجل والتفاح والجريب فروت والبرتقال والطماطم.

كما أن زوجة رائد الفضاء أوليج نوفيتسك، أعلنت في مدونة على موقع Roscosmos على الإنترنت، أن العائلة أرسلت له عصير البتولا، ورايات القوات الجوية الفضائية والقوات المحمولة جواً.