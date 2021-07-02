ما هي أهم ألعاب بلاي ستيشن 5 لعام 2021؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 2 يوليو 2021 01:09 مساءً - تمتلك بلاي ستيشن 5 مجموعة حصرية من الألعاب، التي تمتاز بجودتها العالية وذلك بسبب سعي شركة سوني لتطوير المنصة بشكل دائم.

أفضل العاب بلاي ستيشن 5 متاحة الآن

لعبة Astro’s Playroom

تجد هذه اللعبة مثبتة مسبقًا على جهازك، وذلك لأنها تعتبر لعبة لتجربة مميزات وإمكانيات منصة بلاي ستيشن 5.

وتقدم اللعبة قصة بسيطة للغاية تأخذك في رحلة عبر مجموعة من العوالم المختلفة في نمط ألعاب أشبه بألعاب Platformer.

وتهدف اللعبة بشكل أساسي لاستعراض مميزات ذراع تحكم بلاي ستيشن 5، وهي لعبة مناسبة لجميع أفراد الأسرة مهما كان عمرهم.

لعبة Demon’s Souls

تعتبر Demon’s Souls أول لعبة من عائلة Dark Souls، حيث أنها صدرت في عام 2009 لمطور السلسلة مشهور ميزاكي.

لم تحصل اللعبة على نجاح كبير في نسختها الأصلية، ولذلك قام فريق Blue Point بتقديم هذه النسخة المحسنة رسوميًا للعبة.

وتستخدم اللعبة نفس أسلوب اللعب الصعب والمعقد لسلسلة Dark Souls، لذا ننصح بها لمحبي السلسلة.

وقد تم ترقية اللعبة رسوميًا وترقية أسلوب التحكم فيها بشكل كامل لتناسب أجهزة الجيل الحالي، وهي حصرية لمنصة بلاي ستيشن 5.

لعبة Spiderman Miles Morales

يمكنك أن ترى هذه اللعبة كأنها جزء ثاني أو إضافة منفصلة للعبة Spider Man التي صدرت على بلايستيشن 4 ونالت إعجاب الجميع.

وهي تستعرض قدرات بلاي ستيشن 5 الرسومية بكفاءة عالية، وهي مناسبة لجميع أفراد الأسرة.

وتتبع اللعبة قصة مايلز موراليز وهو يمتلك قدرات مشابهة لقدرات Spider Man، ولكنه أصغر سنًا ولذلك أقل في الخبرة منه.

لعبة Ratchet & Clank: Rift Apart

تصدر سلسلة Ratchet And Clank منذ الأجيال الأولى لجهاز بلاي ستيشن، وهي من أشهر السلاسل الحصرية للمنصة.

وتستعرض هذه اللعبة بشكل أساسي قدرات المنصة من ناحية العتاد والرسوميات والإنتقال بالشخصيات بين الأبعاد المختلفة.

تنتمي اللعبة إلى فئة ألعاب Platformer وهي مناسبة لجميع أفراد الأسرة مهما كانت أعمارهم.

Returnal

تأتي هذه اللعبة لتكون أحدث حصريات بلاي ستيشن 5، وهي تأتي من استوديو جديد نوعًا وتحاول سوني الاستحواذ عليه الآن.

اللعبة تنتمي إلى فئة التصويب والخيال العلمي في عالم مرعب قليلًا، كما أنها تستخدم أسلوب Rouge Like.

وهذا يعني أنك تفقد جميع أسلحتك ونقاط تقدمك عندما تموت، ثم تحتاج لإعادة جمع كل شيء من البداية.

لا تناسب هذه اللعبة الجميع، وذلك لأنها تدور في عالم فضائي مرعب.

Resident Evil Village

تأتي هذه اللعبة لتكون الإصدار الثامن في السلسلة المحبوبة للغاية Resident Evil، وهي تكمل ماجرى في الجزء السابع.

تعتمد اللعبة بشكل كبير على الإثارة والتشويق بدلًا من الرعب، ولكنها تضم عوامل نجاة وموارد قليلة لذلك تعتبر من التجارب المميزة هذا الجيل.