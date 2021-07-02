شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يذهب ريتشارد برانسون قبل جيف بيزوس للفضاء ليصبح أول ملياردير يقوم بالرحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخطط جيف بيزوس لرحلة فضائية مع شقيقه فى 20 يوليو على صاروخ فضائى بنته شركته Blue Origin، حيث أعلن عن هذا الأمر خلال الشهر الماضى من خلال منشور على انستجرام، والآن بعد أن دخلنا شهر يوليو مع استمرار تواتر عقارب الساعة، قد يكون هناك ملياردير آخر يبدو أنه مستعد تمامًا للتغلب على بيزوس فى رحلة الفضاء ويصبح أول ملياردير يذهب إلى الفضاء.

ويصادف أنه السير ريتشارد برانسون، مؤسس مجموعة فيرجن التى تمتلك أكثر من 400 شركة فى مختلف القطاعات. يخطط قطب الأعمال لرحلته الفضائية فى وقت أبكر من بيزوس ؛ حيث يخطط للسفر فى 11 يوليو على متن رحلة فضائية تابعة لشركة Virgin Galactic، قبل تسعة أيام بالضبط من بيزوس.

ويبدو أن كلاهما يتطلع بشغف شديد إلى أماكن إقامتهم فى الفضاء، فبينما قال بيزوس إنه يحلم بالسفر إلى الفضاء منذ أن كان عمره خمس سنوات، قال برانسون على تويتر إنه كان دائمًا حالمًا، علمته والدته ألا يستسلم أبدًا والوصول إلى النجوم.

وسيسافر برانسون إلى الفضاء بصاروخ VSS Unity كجزء من مهمة Unity 22 التى تقوم بها الشركة، وستنقل طاقمًا كاملًا إلى الفضاء لأول مرة يتألف من طيارين وأربعة متخصصين فى المهام فى المقصورة، أحد المتخصصين هو رجل الأعمال نفسه.

ويتضمن دوره تقييم تجربة العملاء فى رحلات الفضاء، وستكون رحلة 11 يوليو هى اختبار الرحلة الثانى والعشرين لـ VSS Unity ورحلة الفضاء الرابعة المأهولة لشركة Virgin Galactic، وسيتم بث رحلة الفضاء مباشرة على مستوى العالم.

الغرض من الرحلة الفضائية

وفقًا لمدونة Virgin Galactic، ستركز المهمة على "تقييم مقصورة العملاء التجارية بطاقم كامل، بما فى ذلك بيئة المقصورة وراحة المقعد وتجربة انعدام الوزن ومناظر الأرض التى تقدمها سفينة الفضاء - كل ذلك لضمان كل تزيد لحظة رحلة رائد الفضاء إلى أقصى حد من الإعجاب والرهبة الناتجة عن السفر إلى الفضاء وإظهار شروط إجراء التجارب البحثية التى يهتم بها الإنسان ".