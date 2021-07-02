شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تنشئ مركز فضائي جديد على أراضيها.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وسائل إعلام صينية عن قرب انتهاء المرحلة الأولى لبناء مركز فضائي جديد على أراضي بلادها، ووفقا للتقرير فإن شركة LandSpace الصينية الخاصة أكملت بناء أول قسم من المركز الفضائي الجديد الذي يقع في مقاطعة جيجيانغ جنوب شرق البلاد، وقد يبدأ هذا القسم في العمل قريبا.

ومن المفترض أن يصبح المركز الفضائي الجديد عبارة عن مجمع متكامل يتم فيه إنتاج واختبار المعدات والمركبات الفضائية والصواريخ الفضائية الثقيلة والمتوسطة الثقل التي تعمل بالوقود السائل.

وسيتم بناء هذا المركز على عدة مراحل، المرحلة الأولى تشمل بناء أماكن ومجمعات لتجميع محركات صواريخ الفضاء، ومراكز اختبار للمحركات، وعدة منشآت إضافية، أما المرحلة الثانية والتي من المفترض أن يتم العمل عليها في السنوات الثلاث القادمة فسيتم خلالها بناء منشآت لتجميع صواريخ الفضاء، وبناء مراكز لإدراة البيانات.

وسيساهم بناء هذا المركز تبعا للخبراء في الصين بدعم مشروع تطوير صواريخ ZQ-2 الفضائية، والتي ستكون من بين أقوى الصواريخ المحلية الصنع، إذ سيبلغ طول كل صاروخ 49.5 م، وقطره 3.35 م، وسيزن نحو 216 طنا، وسيكون قادرا على إيصال حمولات تصل أوزانها إلى 6 أطنان إلى مدارات الأرض.