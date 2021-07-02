شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وسائل التواصل الاجتماعى تتخذ إجراءات ضد إساءة معاملة النساء عبر الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تعهدت كل من فيس بوك وجوجل وتويتر وتيك توك بتحسين أنظمة الإبلاغ الخاصة بها، ومنح المستخدمين مزيدًا من التحكم في تجربتهم كجزء من مبادرة لمعالجة إساءة معاملة النساء عبر الإنترنت، ويأتي ذلك في الوقت الذي قامت فيه مئات النساء البارزات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك رؤساء دول حاليين وسابقين، بنشر رسالة مفتوحة تحث المنصات على جعل مواقعهن أكثر أمانًا.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تعهد عمالقة التكنولوجيا الأربعة بالتزاماتهم خلال منتدى المساواة للأمم المتحدة في باريس.
وتركز هذه المنصات على تحسين الميزات التي ستمكن المستخدمين من إدارة أفضل لمن يمكنه التفاعل مع منشوراتهم والمزيد من الخيارات لتصفية أنواع معينة من المحتوى، بالإضافة إلى تعزيز أنظمة التقارير حتى يتمكن المستخدمون من تتبع تقارير إساءة الاستخدام وإدارتها.
كما أنه وفقًا لبحث حول هذه القضية، تعرضت 38% من النساء على مستوى العالم للإساءة بشكل مباشر عبر الإنترنت، وارتفعت إلى 45% بين الشابات، وينعقد منتدى الأمم المتحدة في باريس لمناقشة كيفية النهوض بحقوق المرأة في جميع أنحاء العالم.