شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل عملت جوجل على تعقيد تشغيل أندرويد على نظام ويندوز 11؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاء تشغيل تطبيقات اندرويد عبر متجر تطبيقات أمازون أحد أكبر ميزات نظام التشغيل ويندوز 11 الجديد من مايكروسوفت ، ليثير الجدل بشأن إمكانية أن يكون لدى جوجل أشياء معقدة بعض الشيء حسبما نقل موقع Digitartlends.

في تغيير للسياسة تطلب جوجل من مطوري التطبيقات تبني معيار حزمة تطبيقات اندرويد الجديد ، والابتعاد عن تنسيق ملف APK الذي كان من الممكن استخدامه لتحميل تطبيقات اندرويد في ويندوز 11.

على الرغم من أن التغيير لا ينطبق إلا على التطبيقات الجديدة المدرجة في متجر Google Play اعتبارًا من أغسطس 2021 (وليس تطبيقات الجهات الخارجية أو التطبيقات الخاصة) ، تعمل جوجل من خلال بعض الملاحظات المهمة في إعلانها عن التغيير. أولها أن تنسيق Android App Bundle الجديد سيحل محل APK كتنسيق النشر القياسي. وهناك أكثر من مليون تطبيق تستخدم بالفعل تنسيق Android App Bundle لكل جوجل.

الأمر قد يكون جيد على المدى الطويل لنظام أندرويد. لكن في الملاحظة الأخرى ، تذكر جوجل أن التنسيق الجديد يسمح بأحجام تطبيقات أصغر ، بالإضافة إلى ميزات الأمان - ولكن هذا قد لا يزال يمثل مشكلة صغيرة في Windows 11.

وذلك لأن كتالوج تطبيقات Amazon App Store محدود النطاق. يأمل العديد من المستخدمين بالفعل في التحميل الجانبي لتطبيقات اندرويد غير المتوفرة والشائعة باستخدام ملفات APK على ويندوز بدلاً من ذلك - وهو ما قالت مايكروسوفت إنه سيكون ممكنًا.

ويشكل تحميل ملفات APK الجانبية مخاطر أمنية ومشكلات أخرى ، ولكن يبدو أن رد الفعل تجاه هذه الأخبار يزعج محبي ويندوز وأندرويد. ومع اقتراب وجود ملفات APK قد يكون من الصعب تحميل تطبيقات اندرويد الشائعة في ويندوز 11 في الوقت الذي تتوفر فيه الميزة. يعمل تنسيق Android App Bundle فقط مع جوجل بلاى، والذي يعتمد على خدمات جوجل بلاى، والتي يبدو أنها لا تدعم ويندوز 11.