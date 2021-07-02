شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Discord يتيح مشاركة المزيد من المعلومات عن المستخدم بملفه الشخصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير أن تطبيق المراسلة Discord أضاف القدرة على تخصيص ملف التعريف الخاص بك أكثر قليلاً مما كنت عليه من قبل، ففي إصدار سطح المكتب من التطبيق ، يمكنك الآن ملء دعاية قصيرة بعنوان "نبذة عني" ، وإذا كان لديك برنامج Discord's Premium Nitro الاشتراك ، يمكنك إضافة صورة لافتة إلى ملف التعريف الخاص بك. تقول Discord إنها أضافت هذه الملفات الشخصية المخصصة في 24 يونيو وفقا لما نقله موقع The verege.

ولإجراء التغييرات على الأقل في إصدار Mac من التطبيق، انقر على إعدادات المستخدم ، ثم قسم "ملف تعريف المستخدم". يحتوي هذا القسم على تنبيه "جديد" أحمر ساطع عليه عندما فتحت إعدادات Discord لأول مرة. ويمكنك كتابة دعاية من 190 حرفًا عن نفسك (والتي يمكن أن تتضمن تخفيض السعر والروابط إذا كنت تريد) ، و Nitro يمكن للمشتركين إضافة صورة لافتة على شكل PNG أو JPG أو صورة GIF متحركة.

بعد ذلك عندما ينقر شخص ما على اسمك في الخادم الذي تتواجد فيه ، سيرى سيرة ذاتية "نبذة عني" وصورة البانر إذا كنت قد قمت بتعيينهما. يتم تعيين صورة البانر افتراضيًا على لون يطابق لون صورة ملف التعريف وفقًا لـ Discord.

الميزة مباشرة لجميع مستخدمي Discord على سطح المكتب. يمكنك عرض الملفات الشخصية المخصصة على الهاتف المحمول ، ولكن لا يمكنك تعديلها الآن - على الرغم من أن ذلك سيأتي "قريبًا جدًا" ، كما نقل The verege عن Discord.

وأضاف Discord ميزة جديدة أخرى يتم طرحها حاليًا: ملصقات أو رموز إيموجي متحركة كبيرة. يمكن إضافة حزم الملصقات المخصصة إلى الخوادم التي تم تعزيزها (مما يعني أنها مدعومة من قبل الأعضاء عبر مدفوعات شهرية مباشرة أو من خلال التعزيزات المجانية المضمنة في اشتراك Nitro) من المستوى الأول ، وسيتمكن مشتركو Nitro من الوصول إلى 300 ملصق من صنع Discord يمكنهم استخدامها عبر النظام الأساسي.